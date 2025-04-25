Україна наполягає на трьох принципових позиціях у межах мирного плану – МЗС

Україна наполягає на трьох принципових позиціях під час переговорів про припинення війни, зокрема, вона не визнаватиме окуповані території російськими, не обмежуватиме ЗСУ і ВПК, а також не прийме вето на свою участь у альянсах. Про це від час брифінгу заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Ключові факти

За його словами, позиція України по мирному врегулюванню передбачає, що Україна ніколи не визнає Крим чи іншу частину своєї території як російську, не погодиться на обмеження своїх Збройних сил і оборонної промисловості, військової допомоги від партнерів, а також «жодна третя країна не має права вето на вибір Україною альянсів та союзників».

«Це три принципові позиції, яких Україна дотримується, це лунало і на цих і на інших переговорах, це не є сюрпризом», – пояснив Тихий.

Стосовно публікацій у ЗМІ, МЗС закликало враховувати офіційну позицію керівництва країни, а не на «зливи» у медіа.

«Велика частина «зливів» не відповідає дійсності… Вкиди роблять люди, які, повірте, не хочуть ані миру, ані просування цього процесу», – сказав він, додавши, що, коментуючи таку інформацію, не хоче її легітимізувати.

Він нагадав, що 45 днів тому Україна погодилась на припинення вогню, але Росія продовжила атаки.

«Ця пропозиція і готовність України залишається в силі. Росія може на неї пристати в будь-яку мить, коли обере мир, а не війну», – сказав речник МЗС.

Контекст

Адміністрація Трампа представила Києву проєкт угоди за принципом «або погоджуйся, або йди» з вкрай вигідними для Москви умовами, включаючи визнання США суверенітету Росії над Кримом через 11 років після того, як та анексувала український півострів, порушуючи міжнародне право.

Президент Володимир Зеленський відмовився визнати суверенітет Росії над будь-якою територією, яку вона захопила з 2014 року.

23 квітня Трамп обрушився з критикою на позицію Зеленського, назвавши її «вкрай шкідливою» для його мирних зусиль.

Вимоги президента США Дональда Трампа про те, щоб Україна офіційно визнала анексію Криму у рамках мирної угоди з Росією, раптово поставили європейські столиці перед болісним вибором: залишатися на боці Києва чи стати на бік Вашингтона. За словами європейського чиновника, питання Криму і майбутніх прагнень України до членства в НАТО – це «червоні лінії» для ЄС.

Українська делегація під час переговорів у Лондоні 23 квітня передала США свої пропозиції про завершення російсько-української війни. The Telegraph із посиланням на проєкт документа писало, що Київ висунув п’ять ключових вимог.