«Імперія перенапружується». Як Росія (не)вдало розігрує карту світової держави? Ключове зі звіту Мюнхенської безпекової конференції

Росія тримає статус геополітичного «медоїда», але стикається з імперським перенапруженням. Який реальний стан справ у ворога України?

14–16 лютого у Німеччині відбудеться Мюнхенська безпекова конференція (MSC), один із найбільших міжнародних безпекових форумів у світі.

Для України MSC має історичне значення. Саме там у лютому 2022-го президент Володимир Зеленський безрезультатно вмовляв тодішню віцепрезидентку США Камалу Гарріс запровадити превентивні санкції проти Росії та сильніше озброїти Україну, щоб не допустити повномасштабного вторгнення.