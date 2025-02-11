«Імперія перенапружується». Як Росія (не)вдало розігрує карту світової держави? Ключове зі звіту Мюнхенської безпекової конференції

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Росія тримає статус геополітичного «медоїда», але стикається з імперським перенапруженням. Який реальний стан справ у ворога України?
14–16 лютого у Німеччині відбудеться Мюнхенська безпекова конференція (MSC), один із найбільших міжнародних безпекових форумів у світі.
Для України MSC має історичне значення. Саме там у лютому 2022-го президент Володимир Зеленський безрезультатно вмовляв тодішню віцепрезидентку США Камалу Гарріс запровадити превентивні санкції проти Росії та сильніше озброїти Україну, щоб не допустити повномасштабного вторгнення.
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