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«Імперія перенапружується». Як Росія (не)вдало розігрує карту світової держави? Ключове зі звіту Мюнхенської безпекової конференції

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

4 хв читання

Путін і війна України з РФ /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

Реальна потужність Росії не відповідає самооцінці, вважає політичний радник MSC Джінтро Полі Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

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Росія тримає статус геополітичного «медоїда», але стикається з імперським перенапруженням. Який реальний стан справ у ворога України?

14–16 лютого у Німеччині відбудеться Мюнхенська безпекова конференція (MSC), один із найбільших міжнародних безпекових форумів у світі.

Для України MSC має історичне значення. Саме там у лютому 2022-го президент Володимир Зеленський безрезультатно вмовляв тодішню віцепрезидентку США Камалу Гарріс запровадити превентивні санкції проти Росії та сильніше озброїти Україну, щоб не допустити повномасштабного вторгнення.

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