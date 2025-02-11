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«Империя перенапрягается». Как Россия (не)удачно разыгрывает карту мирового государства? Ключевое из отчета Мюнхенской конференции по безопасности

Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

4 хв читання

Путін і війна України з РФ /Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

Реальная мощность России не соответствует самооценке, считает политический советник MSC Джинтро Поли Фото Изображение сгенерировано ИИ Midjourney в соавторстве с Анной Наконечной

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Россия держит статус геополитического «медоеда», но сталкивается с имперским перенапряжением. Каково реальное положение дел у врага Украины?

14–16 февраля в Германии состоится Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), один из крупнейших международных форумов по безопасности в мире.

Для Украины MSC имеет историческое значение. Там в феврале 2022-го президент Владимир Зеленский безрезультатно уговаривал тогдашнюю вице-президента США Камалу Харрис ввести превентивные санкции против России и сильнее вооружить Украину, чтобы не допустить полномасштабного вторжения.

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