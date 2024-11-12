Перші призначенці Трампа – Марко Рубіо і Майк Волц. Обидва голосували проти допомоги Україні. Чому це може бути для нас хорошим рішенням?

Новим держсекретарем США може стати Марко Рубіо, радником президента з нацбезпеки – Майк Волц, повідомила ціла низка американських ЗМІ із посиланням на джерела. Яким вони бачать завершення російсько-української війни?

Рубіо – сенатор від Флориди з 2010 року, суперник Трампа на праймеріз-2016, був одним із кандидатів Трампа у віцепрезиденти у 2024-му. Волц – конгресмен у Палаті представників, ветеран армії США, колишній співробітник адміністрації Джорджа Буша – молодшого.

Обидва політики мають агресивніші погляди на зовнішню політику за Трампа, пише The Washington Post. А Financial Times у заголовку називає Рубіо яструбом проти Китаю. Саме Пекін робить можливою агресію РФ, надаючи їй економічну та технологічну підтримку, йдеться у офіційній позиції НАТО.

Призначення Волца та Рубіо свідчить, що Трамп буде тиснути на Комуністичну партію Китаю, каже FT Метт Терпін, запрошений науковий співробітник Інституту Гувера і колишній директор з питань Китаю в Раді національної безпеки адміністрації Трампа.

Але яким Рубіо та Волц бачать завершення російсько-української війни? І за якими призначеннями в адміністрації Трампа варто слідкувати далі?

Майк Волц – нафта як зброя та відповідальність Європи

У перший рік повномасштабної війни Волц відвідував Україну, зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та проголосував за шість із шести потрібних Україні законопроєктів про допомогу, за підрахунком GOP for Ukraine.

З літа-осені 2023-го його позиція змінилась. Він виступив проти членства України в НАТО, аргументуючи, що це нібито втягнуло б США в активну війну.

Навесні 2024-го Волц був проти схвалення законопроєкту із допомогою Україні, який вісім місяців не могли ухвалити в Конгресі. Свою позицію він пояснював у колонці «епоха blanc check для України завершилась».

Він визнав: мета Путіна – відновити СРСР. І якщо Путін досягне успіху в Україні, то не зупиниться, поки не втягне у конфлікт НАТО. «США будуть зобовʼязані відправити американські війська воювати. Якщо нічого не робити перед обличчям агресії, то почнеться Третя світова війна», – писав Волц.

Рішення ж не голосувати за підтримку України він пояснював трьома аргуменами.

Поки президент США Джо Байден не убезпечить південний кордон США від навали мігрантів, американців не варто просити продовжувати фінансувати оборону України.

Байден – недобросовісний партнер Конгресу. Його адміністрація не пояснила ані мету США, ані стратегію її досягнення. « As long as it takes – гасло, а не стратегія», – писав Волц.

– гасло, а не стратегія», – писав Волц. Допомога США дорівнює сукупній допомозі європейських країн. Європа, зокрема Німеччина, повинні робити більше для України та мають збільшити внески до НАТО.

Якою сам Волц бачить стратегію завершення війни? На його переконання, Трамп тиснутиме на обидві сторони, щоб змусити їх сісти за стіл переговорів:

на Україну – припиненням фінансової допомоги;

на Росію – суворим дотриманням санкцій та виконанням одної із головних передвиборчих обіцянок: «drill, baby, drill». США мають збільшити видобуток нафти, обвалити ціни та збільшити таким чином тиск на бюджет РФ.

Марко Рубіо – завершення патової війни важелями для України

У перші два роки повномасштабної війни Рубіо висловлювався на підтримку України, критикував адміністрацію Байдена за нечітку стратегію. Але у квітні 2024-го проголосував проти законопроєкту про допомогу Україні, який вісім місяців не міг прийняти Конгрес. Пояснював це небажанням коритись політичному «шантажу».

Свіжа позиція Рубіо – Україна була неймовірно хороброю і сильною у протистоянні Росії. Однак війна є патовою – має бути здоровий глузд, її потрібно завершити. «Не потрібно бути фанатом Путіна, щоб хотіти завершення війни», – казав він.

Восени 2024-го Рубіо ухилився від прямої відповіді, чи поділяє думку віцепрезидента Джей Ді Венса про здачу українських територій та створення автономних зон.

Результати перемовин визначатимуть сторони – Рубіо сподівається на збереження суверенітету України. «Я не на боці Росії, але реальність така, що шлях для України до закінчення цього – перемовини. Хочу вірити, що Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у цих перемовинах», – сказав він.

За ким слідкувати далі

Призначення Рубіо та Волца може означати не таку жахливу для України політику Трампа, як багато хто очікував, написав у X політичний аналітик Atlantic Council та Razom for Ukraine Даг Клейн.

Також важливо слідкувати чи отримає якусь посаду в адміністрації Трампа Річарда Греннел, пише Клейн. За першої каденції Трампа він працював ТВО директором нацрозвідки США, послом у Німеччині та був в авангарді критики Європи за газову торгівлю з Росією й недостатні інвестиції в оборону.

Американські медіа називали Греннела потенційним кандидатом на посади держсека або міністра оборони. На з’їзді Республіканської партії влітку 2024-го Греннел висловив Bloomberg дві позиції щодо України.

За мирну угоду, яка збереже територію країни, але дозволить створити автономні зони. «Автономні регіони можуть означати багато чого для багатьох людей, потрібно опрацювати деталі», – казав тоді він.

Проти вступу України до НАТО найближчим часом. НАТО не повинно розширюватись, поки всі його члени не будуть сплачувати нормативні 2% ВВП на оборону. «Ми повинні бути чесними щодо того, чи приймаємо ми нових членів до НАТО, чи ні. Ми не повинні приймати до клубу нових членів, якщо нинішні не сплачують справедливу частку», – пояснював він.