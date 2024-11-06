Без НАТО та територій? В Україні бояться, що Трамп здасть країну Путіну. Forbes Ukraine дослідив, що казав майбутній президент та його команда. Спойлер: все не так погано

Як Трамп та його потенційна адміністрація дивляться на членство України в НАТО, статус окупованих територій, постачання зброї та долю російських активів? У таборі мабутнього президента є різні погляди. Яким може бути «мирний план» Трампа?

Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс на виборах та 20 січня стане 47-м президентом США. Одна з головних обіцянок – ще до інавгурації закінчити російсько-українську війну.

Через його контраверсійні заяви, як от про дружбу з російським диктатором Володимиром Путіним, у західних медіа та представників українського бізнесу є побоювання – мир за Трампа можливий лише ціною поступок України.

Володимир Зеленський сподівається, що повернення Трампа означатиме підхід «мир через силу» та повернення «епохи сильних США», яка наблизить завершення війни.

Зеленський фактично дублює тезу Роберта О’Браєна, ексрадника з нацбезпеки Трампа, який у новій адміністрації може стати новим держсекретарем. У червні 2024-го О’Браєн написав колонку на Foreign Affairs про зовнішню політику Трампа із заголовком «Peace through strength».

Forbes Ukraine дослідив, що майбутній президент та потенційні члени його адміністрації, за даними Politico, заявляли про чотири вкрай важливих питання для України – членство в НАТО, статус окупованих територій, постачання зброї та майбутнє російських активів.

Членство в НАТО: все складно

Влітку 2024-го Трамп розкритикував нібито обіцянку Джо Байдена надати Україні членство в Альянсі. «Якщо Україна піде в НАТО, це буде справжньою проблемою для Росії, – казав він в All-in podcast. – Я чую це вже давно і думаю, саме через це почалася ця війна». Чи могло шось змінитися з того часу?

Або в України буде ядерна зброя, або вона має бути частиною Альянсу, переконував Трампа Зеленський під час зустрічі у жовтні. «Вважаю, Трамп мене почув. Він сказав: «У вас справедливі аргументи», – запевнив Зеленський.

Думки потенційних топпосадовців Трампа полярно відрізняються:

майбутній віцепрезидент Джей Ді Венс – проти вступу України в НАТО, але за створення демілітаризованої зони, яка «буде сильно укріплена, щоб росіяни не вдерлися знов»;

– проти вступу України в НАТО, але за створення демілітаризованої зони, яка «буде сильно укріплена, щоб росіяни не вдерлися знов»; проти вступу України в НАТО найближчим часом і Річард Греннел – посол в Німеччині за першої каденції Трампа та потенційний держсекретар у новій адміністрації;

– посол в Німеччині за першої каденції Трампа та потенційний держсекретар у новій адміністрації; потенційний міністр оборони Майк Помпео виступив за членство України в НАТО під час конференції YES в Києві. Але якщо Альянс буде не здатен на таке рішення швидко, то можливі інші моделі з гарантіями безпеки від США, як от у Японії або Філіппін;

виступив за членство України в НАТО під час конференції YES в Києві. Але якщо Альянс буде не здатен на таке рішення швидко, то можливі інші моделі з гарантіями безпеки від США, як от у Японії або Філіппін; ще один потенційний держсекретар Роберт О’Браєн – за гарантії безпеки, як от «розміщення східноєвропейських військ» в Україні, але проти членства в НАТО, яке вважає «надто провокативним».

Території – без кордонів 1991-го

Протягом кампанії Трамп не вдавався в деталі про долю тимчасово окупованих територій. Але на дебатах із Байденом у червні він з другої спроби назвав неприйнятним ультиматум Путіна – віддати Росії чотири області та Крим.

У вересні, коли був в розпалі скандал через візит Зеленського на збройну фабрику у Пенсильванії разом з демократами, Трамп заявив на мітингу: «Якби ми уклали погану угоду, було б набагато краще. Вони [Україна] трохи поступилися б, і всі б жили».

Потенційні кандидати на посади в його адміністрації висловлювали різні підходи, але жоден з них не передбачає фактичного відновлення кордонів 1991 року.

Венс – за замороження війни за чинною лінією фронту;

Майк Помпео – за негайне припинення війни, юридичне невизнання окупованих територій російськими та демілітаризацію Криму;

сенатор та потенційний держсекретар Марко Рубіо ухилився від прямої відповіді, чи поділяє він думку Венса про здачу українських територій. Результати перемовин визначатимуть сторони – Рубіо сподівається на збереження суверенітету України. «Я не на боці Росії, але реальність така, що шлях для України до закінчення цього – перемовини. Хочу вірити, що Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у цих перемовинах», – сказав він;

ухилився від прямої відповіді, чи поділяє він думку Венса про здачу українських територій. Результати перемовин визначатимуть сторони – Рубіо сподівається на збереження суверенітету України. «Я не на боці Росії, але реальність така, що шлях для України до закінчення цього – перемовини. Хочу вірити, що Трамп хоче, щоб Україна мала більше важелів у цих перемовинах», – сказав він; Греннел – за створення в Україні автономних зон. «Автономні регіони можуть означати багато речей для багатьох людей, потрібно опрацювати ці деталі», – казав він Bloomberg під час Республіканського з’їзду в липні.

Зброя – потенційний важіль впливу

Трамп скептично ставиться до витрат американського бюджету на допомогу Україні. Зеленський – найкращий продавець у світі, який нібито постійно повертається зі США з $60 млрд, казав майбутній президент.

Але Трамп може використати зброю як один з важелів впливу на Росію і примусити її до переговорів. «Я б сказав Зеленському: досить, ви повинні укласти угоду. Я б сказав Путіну: якщо не укладете угоду, ми дамо їм дуже багато [зброї], більше ніж, вони будь-коли отримували», – заявляв Трамп влітку 2023-го.

Подібну тезу говорив в інтервʼю Forbes Ukraine і Гордон Сондленд, посол в США в ЄС та контактер з Україною за першої каденції Трампа, а нині – офіційний лобіст України у Вашингтоні.

«Трамп вміє краще за Байдена підвести риску і сказати Путіну: «Якщо ти не заберешся звідси, ми збільшимо кількість озброєнь – і твої люди будуть гинути натовпами», – казав він.

Найрадикальніший та найбільш конкретний – Помпео. Його пропозиція – по-перше, створити програму ленд-лізу на $500 млрд, щоб Україна позичила стільки, скільки потрібно для перемоги над РФ. По-друге, зняти обмеження на типи та використання зброї для України. У такий спосіб можна надіслати чіткий сигнал Путіну, що він ніколи не переможе, впевнений ексчиновник.

Для повоєнного озброєння України Помпео пропонує створити фонд НАТО на $100 млрд, в якому частка США буде обмежена до 20%.

Інший ключовий важіль тиску бачить конгресмен Майк Волц, який може обійняти посаду держсекретаря або міністра оборони. На його переконання, Трамп швидко рухатиметься до припинення війни та тиснутиме на обидві сторони:

на Зеленського, припинивши «порожній чек» американської фінансової підтримки, поки Україна не почне переговори про припинення конфлікту;

на Путіна – підірвавши її фінансову стабільність. Трамп може випустити на світовий ринок американську нафту і газ, щоб знизити ціни на ринку, та дотримуватися б суворих санкцій, поки Росія не сяде за стіл переговорів.

Доля російських активів

Сам Трамп не говорив, що планує робити із замороженими російськими активами. Так само – і більшість потенційних членів адміністрації. Ось кілька винятків: