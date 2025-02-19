Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів» і заявив про «успішні» переговори з РФ

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів» через відмову від проведення голосування під час війни. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі TruthSocial. За його словами, Зеленський нібито вмовив США витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яку «неможливо виграти».
В умовах воєнного стану Конституція України та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів.
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Ключові факти
- «Він відмовляється проводити вибори, його рейтинг в українських опитуваннях дуже низький, і єдине, в чому він був гарний, – це грати Байденом, як на скрипці. Диктатору без виборів Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни», – написав Трамп.
- Трамп додав, що він та його команда «успішно веде переговори з Росією».
- Він назвав Зеленського «коміком», який умовив США витратити $350 млрд і вступив у війну, яку «не можна виграти, яка не повинна була розпочатися, але яку він не зможе завершити без США та Трампа».
- За словами президента США, його попередник Джо Байден начебто «ніколи не намагався» закінчити війну, Європі «не вдалося принести мир», а Зеленський, на думку Трампа, хоче її продовження. «Я люблю Україну, але Зеленський жахливо впорався, його країна зруйнована, а мільйони безпідставно загинули – і це продовжується», – написав він.
- Трамп заявив, що Зеленський нібито визнав, що «половина грошей, які США йому надіслали, пропала».
- Він стверджує, що США нібито витратили на допомогу Україні «на $200 млрд більше, ніж Європа», і гроші Європи начебто «гарантовані, тоді як США нічого не отримають назад». Трамп наголосив, що ця війна «набагато важливіша для Європи», ніж для США, які відділені від цієї території океаном.
- Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали б відбутися у кінці березня 2024 року. Втім, через воєнний стан, вибори законно відтерміновуються.
Контекст
На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».
18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.
19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.
Зеленський уже заявив, що дані про падіння рейтингу президента України до 4%, озвучені президентом США, є дезінформацією російського походження. Він додав, що Трамп «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі». Президент також повідомив, що загалом Сполучені Штати надали $67 млрд на озброєння, а ще $31,5 млрд – у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету.
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