Трамп назвав Зеленського «диктатором без виборів» і заявив про «успішні» переговори з РФ

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів» через відмову від проведення голосування під час війни. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі TruthSocial . За його словами, Зеленський нібито вмовив США витратити $350 млрд, щоб вступити у війну, яку «неможливо виграти».

Ключові факти

«Він відмовляється проводити вибори, його рейтинг в українських опитуваннях дуже низький, і єдине, в чому він був гарний, – це грати Байденом, як на скрипці. Диктатору без виборів Зеленському краще діяти швидко, інакше у нього не залишиться країни», – написав Трамп.

Трамп додав, що він та його команда «успішно веде переговори з Росією».

Він назвав Зеленського «коміком», який умовив США витратити $350 млрд і вступив у війну, яку «не можна виграти, яка не повинна була розпочатися, але яку він не зможе завершити без США та Трампа».

За словами президента США, його попередник Джо Байден начебто «ніколи не намагався» закінчити війну, Європі «не вдалося принести мир», а Зеленський, на думку Трампа, хоче її продовження. «Я люблю Україну, але Зеленський жахливо впорався, його країна зруйнована, а мільйони безпідставно загинули – і це продовжується», – написав він.

Трамп заявив, що Зеленський нібито визнав, що «половина грошей, які США йому надіслали, пропала».

Він стверджує, що США нібито витратили на допомогу Україні «на $200 млрд більше, ніж Європа», і гроші Європи начебто «гарантовані, тоді як США нічого не отримають назад». Трамп наголосив, що ця війна «набагато важливіша для Європи», ніж для США, які відділені від цієї території океаном.

Згідно з Конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали б відбутися у кінці березня 2024 року. Втім, через воєнний стан, вибори законно відтерміновуються.

Фото: скріншот TruthSocial

Контекст

На проведенні виборів в Україні наполягає Росія, зокрема, президент РФ Володимир Путін називає Зеленського «нелегітимним» президентом. За словами Зеленського, Росія знає, що переговори з ним «непрості», тому «зрозуміло, що Росія хоче його позбутися».

18 лютого Трамп сказав, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, і це «обʼєктивна ситуація». Трамп заявив, що рейтинг Зеленського начебто вже впав до 4%. «Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вирішить, що давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це обʼєктивна ситуація», – сказав він.

19 лютого КМІС оприлюднив результати опитування українців, які показали, що 57% респондентів висловили довіру президенту Зеленському, водночас не довіряють йому 37%.

Зеленський уже заявив, що дані про падіння рейтингу президента України до 4%, озвучені президентом США, є дезінформацією російського походження. Він додав, що Трамп «на жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі». Президент також повідомив, що загалом Сполучені Штати надали $67 млрд на озброєння, а ще $31,5 млрд – у вигляді прямої фінансової підтримки бюджету.