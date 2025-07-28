Президенти США та Єврокомісії домовились про «компромісне» мито в 15%. Замість митної війни підписали «найбільшу торговельну угоду між США та ЄС». Через матеріали WSJ , Politico та Euroactiv Forbes Ukraine пояснює, чи це справді перемога для Європи.

Після тижнів ультиматумів і публічного тиску президент США Дональд Трамп провів особисту зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на власному гольф-курорті в Тернберрі, Шотландія, у неділю, 28 липня.

Перемовини тривали трохи більше години й завершилися оголошенням нової торговельної угоди між США та ЄС. Сторони погодили базову ставку мита в 15% на більшість європейських товарів, пише WSJ.

Результати зустрічі на полі для гольфу

Для фон дер Ляєн це була особиста перемога. Їй довелося чекати, поки Трамп завершить гру в гольф, перш ніж перейти до справ, коментує Politico. Вже потім у присутності журналістів він підтвердив, що ЄС погодився на «єдине мито у 15%» на більшість товарів, включно з автомобілями, фармацевтикою та напівпровідниками. Це стало компромісом між попередньо оголошеними загрозами у 30% та бажаним для ЄС режимом «нуль за нуль».

Угода також включає серйозні інвестиційні зобов’язання. Європейські компанії протягом трьох років закуплять американські енергоносії на $750 млрд і інвестують ще $600 млрд у США. Трамп назвав це «найбільшою торговельною угодою, яку він коли-небудь підписував», пише WSJ.

Зустріч Дональда Трампа з Урсулою Фон дер Ляєн в Тернберрі, Шотландія, 28 липня 2025 року. Фото Getty Images

Фон дер Ляєн наголосила, що хоч угода не є досконалою, вона забезпечує стабільність для бізнесу обох континентів. Сторони домовилися про часткове скасування мит на окремі товари – літаки, компоненти для виробництва мікрочипів, хімікати, деякі агропродукти. Водночас мита на сталь і алюміній залишаться на рівні 50%, хоча Брюссель зможе експортувати обмежені обсяги за зниженими ставками, уточнює WSJ.

Трамп лишився задоволений. «Це принесе багато єдності й дружби. Все складеться дуже добре», – сказав він після завершення перемовин. Президент США отримав саме ту динаміку і саме ту географію перемоги, яку хотів, – символічне укладання угоди на шотландському узбережжі без участі Брюсселя, коментує Euroactiv.

У Брюсселі ж переговорна команда вже готує офіційну презентацію результатів угоди для країн-членів. Проте спільний текст домовленості ще не оприлюднено, а деталі – особливо щодо оподаткування алкоголю, фармацевтики та послуг – залишаються розмитими, додає WSJ.

Навіть попри відчутне полегшення серед бізнес-лідерів, у Європі лунає критика. Один із колишніх високопосадовців Єврокомісії Джон Кларк назвав угоду «найгіршою торговельною домовленістю за всю історію», пише Euroactiv.

Трампівський тиск. Як визначали угоду

23 липня Дональд Трамп пригрозив запровадити 30% «дзеркальні мита» на весь європейський експорт, якщо до 1 серпня не буде досягнуто нової угоди. Ці заяви викликали шок у Брюсселі, оскільки ще за кілька тижнів до того американські перемовники сигналізували про готовність до поступового і мирного врегулювання.

Трамп швидко уклав попередні торговельні угоди з Японією та Великою Британією – обидві погодилися на базову ставку мита у 15%. У Євросоюзі це сприйняли як спробу створити новий митний бенчмарк, зазначає Politico.

У відповідь ЄС підготував список американських товарів на суму €93 млрд, які мали бути обкладені 30% митом у разі провалу перемовин. До списку потрапили авіаційна техніка, автомобілі, соя, бурбон і навіть побутова техніка з Кентукі – жорсткий сигнал у відповідь, який мали ввести в дію 7 серпня, пише Politico.

Завод Mercedes-Benz у німецькому місті Раштат. Німецька автомобільна індустрія, яка значною мірою орієнтована на експорт до США, особливо вразлива до мит з боку Трампа. Фото Getty Images

Ситуацію ускладнювали внутрішні суперечності в самій Європі. Частина країн – членів ЄС, зокрема Франція, виступала за жорсткішу відповідь на тиск США. Інші, як-от Німеччина чи Італія, наполягали на деескалації. Невизначеність трималася понад два тижні. У середині липня Трамп написав листа фон дер Ляєн, у якому пригрозив митами, якщо цього місяця не буде укладено угоди.

Реакція лідерів країн та бізнес-асоціацій Європи

Після оголошення торговельної угоди між США та ЄС реакція політиків і бізнесу в Європі була неоднозначною – від стриманого оптимізму до відкритої критики. Попри те, що домовленість дозволила уникнути митної війни, чимало гравців на континенті вважають її вимушеною поступкою під тиском Вашингтона.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав угоду, назвавши її результатом єдності Європейського союзу та наполегливої роботи перемовників. Він підкреслив, що документ дозволив уникнути конфлікту, який міг би серйозно вдарити по німецькій експортноорієнтованій економіці – особливо по автопрому.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні теж висловив підтримку. Він зазначив, що домовленість завершила період невизначеності та запобігла торговельній війні. Водночас Італія, за його словами, ще аналізує деталі, які залишаються непрозорими.

Найбільш жорстку позицію зайняла Франція. Міністр торгівлі Лоран Сен-Мартен визнав, що в угоді є позитивні моменти, зокрема винятки для окремих секторів. Остаточна позиція Парижа залежатиме від технічних деталей, наголосив він. «Я не хочу, щоб ми зупинились на досягнутому. Інакше це буде визнанням того, що Європа – не є економічною силою», – цитує Сен-Мартен WSJ. Президент Франції Еммануель Макрон, який раніше закликав до жорсткішої відповіді на тиск Трампа, цього разу взагалі не робив публічних заяв.

Президент Франції Еммануель Макрон не відреагував на митну угоду, хоча раніше закликав до тиску на Дональда Трампа. Фото Getty Images

Серед бізнес-асоціацій теж панує неоднозначність. Об’єднання торгово-промислових палат Європи Eurochambres назвало угоду «найменш болісним варіантом із доступних ЄС», але водночас закликало розширити список товарів із нульовими митами. «Будь-які мита – це перешкода для зростання», – заявили WSJ президент організації Владімір Длоугі.

Поки не має достатньо даних, аби оцінити вплив угоди. Про це кажуть представники Європейської асоціації виробників сталі Eurofer, яка представляє одну з найбільш вразливих до мит галузей. «50% мита на традиційні обсяги експорту до США мають бути скасовані», – каже WSJ гендиректор цієї асоціації Аксель Еггерт.

Комітет європейських виноробних підприємств відреагував стримано, висловивши сподівання, що вино буде включено до переліку товарів із режимом «нуль за нуль». За оцінками індустрії, мито в 15% може призвести до падіння експорту європейських вин до США на 10% уже найближчим часом, пише WSJ.

Всім критикам угоди Фон дер Ляєн відповіла, що йдеться про перерозподіл без шкоди для торгівлі, а отже, збережені робочі місця й стабільність по обидва боки Атлантики. Але, як зазначає Euroactiv, навіть її союзники визнають, що потрібна стабільність, а її важко досягнути без згоди Трампа.