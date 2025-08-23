Прослухати матеріал
За півроку європейські лідери у відносинах з Трампом пройшли шлях від розчарування і страху до компліментів на їхню адресу у Білому домі. Як їм це вдалося?
Півроку тому у європейських столицях панував відчай на межі з панікою. У лютому після жорстких промов Джей Ді Венса у Мюнхені та Піта Гегсета у Брюсселі заголовки західних медіа майоріли прогнозами про майже неминучий кінець євроатлантичної єдності.
За півроку картина виглядає інакшою. Усміхнений Дональд Трамп приймає лідерів Європи та президента Володимира Зеленського у Білому домі, називає це честю та публічно сипле компліментами в сторону європейських лідерів.
