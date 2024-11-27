Дональд Трамп обрав спецпредставника з питань України. Хто такий Кіт Келлог і що передбачає його «мирний план»

Обраний президент США Дональд Трамп обрав кандидатуру відставного генерал-лейтенанта Кіта Келлога, 80, на посаду спеціального представника з питань України, пише Reuters 27 листопада. Раніше Келлог представив йому «план припинення війни в Україні».

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Трамп написав на платформі Truth Social, що Келлог «має видатну військову та ділову карʼєру», включаючи перебування на важливих посадах у сфері національної безпеки.

Келлог був начальником апарату Ради національної безпеки Білого дому під час президентського терміну Трампа 2017–2021 років та радником з національної безпеки тодішнього віце-президента Майка Пенса. Він, ймовірно, відіграє центральну роль у спробі закінчити війну між Україною та РФ, зазначило агентство.

В даний час спеціального представника США з питань війни в Україні немає, але Трамп, швидше за все, створить таку посаду.

Келлог працює в America First Policy Institute, він є одним із авторів плану щодо завершення війни в Україні.

Що передбачає план Келлога

Формалізація політики США щодо України: Ціль – припинення вогню та переговори про мирне врегулювання конфлікту. Військова допомога США триватиме для зміцнення обороноздатності України.

Ціль – припинення вогню та переговори про мирне врегулювання конфлікту. Військова допомога США триватиме для зміцнення обороноздатності України. Переговори з позиції сили. Надати Україні можливість вести переговори з позиції сили, вказуючи Росії про наслідки, якщо вона не буде дотримуватися умов майбутніх мирних переговорів. Таким чином США могли б досягти кінцевого результату переговорів на умовах, що відповідають американським та українським інтересам.

Надати Україні можливість вести переговори з позиції сили, вказуючи Росії про наслідки, якщо вона не буде дотримуватися умов майбутніх мирних переговорів. Таким чином США могли б досягти кінцевого результату переговорів на умовах, що відповідають американським та українським інтересам. Умови для військової допомоги США: Україна має брати участь у мирних переговорах із Росією.

Україна має брати участь у мирних переговорах із Росією. Відкладення членства в НАТО: Україні можуть запропонувати відкласти членство України в Альянсі в обмін на мирну угоду з гарантіями безпеки.

Україні можуть запропонувати відкласти членство України в Альянсі в обмін на мирну угоду з гарантіями безпеки. Обмежене послаблення санкцій проти РФ: Умовою для цього може стати дотримання режиму припинення вогню, створення демілітаризованої зони, участь у мирних переговорах. Повне зняття санкцій можливе лише після підписання мирної угоди, прийнятної для України.

Умовою для цього може стати дотримання режиму припинення вогню, створення демілітаризованої зони, участь у мирних переговорах. Повне зняття санкцій можливе лише після підписання мирної угоди, прийнятної для України. Повернення територій: Україна збереже мету повернення всіх своїх територій дипломатичними засобами, що, ймовірно, буде можливим лише після зміни влади в Росії.

Україна збереже мету повернення всіх своїх територій дипломатичними засобами, що, ймовірно, буде можливим лише після зміни влади в Росії. Довгострокова архітектура безпеки: Запровадження двосторонніх механізмів безпеки для захисту України.

Запровадження двосторонніх механізмів безпеки для захисту України. Відновлення України: Планується запровадження мит на продаж російської енергії для фінансування відновлення України.

Планується запровадження мит на продаж російської енергії для фінансування відновлення України. Складність прийняття мирної угоди для України: Український народ і уряд можуть не підтримати угоду, яка не повертає всі території чи не покладає відповідальність на Росію за завдані збитки.

Український народ і уряд можуть не підтримати угоду, яка не повертає всі території чи не покладає відповідальність на Росію за завдані збитки. Гуманітарний аспект: Припинення кровопролиття розглядається як перший крок до стабільності.

Контекст

Дональд Трамп виграв президентські вибори і стане 47-м президентом США. Швидке завершення війни в Україні було однією з головних передвиборних обіцянок Трампа, хоча він уникав обговорення того, як він збирається це зробити.

Раніше стало відомо, щл Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, писало видання WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

20 листопада джерела Reuters повідомили, що президент РФ Володимир Путін готовий обговорювати з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але виключає будь-які значні територіальні поступки і наполягає на тому, щоб Київ відмовився від вступу до НАТО.