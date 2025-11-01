29 жовтня Печерський суд взяв колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького під варту з альтернативою застави у 13,7 млн грн, яка була внесена наступного дня . ДБР підозрює його у шахрайстві. На чолі «Укренерго» він був незручним для влади, але мав довіру міжнародних партнерів. Як і чому погіршувались стосунки між Кудрицьким і керівництвом країни? Forbes Ukraine відновив хронологію подій

«Чому на Трипільській ТЕС немає антидронового захисту?», – запитав у 2023-му на одній зі Ставок верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський у керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького, 39. «Я не відповідаю за захист компанії «Центренерго», – відповів Кудрицький. «Ви ні за що не відповідаєте», – обурився Зеленський.

Цей діалог переповіли Forbes Ukraine два співрозмовники, одному з них його розповів Кудрицький. «Після історії з «сонячними електростанціями Шурми» Зеленський був дуже злий на Володю і критикував чи не на кожній Ставці», – каже співрозмовник дотичний до Кудрицького.