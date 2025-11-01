29 жовтня Печерський суд взяв колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького під варту з альтернативою застави у 13,7 млн грн, яка була внесена наступного дня. ДБР підозрює його у шахрайстві. На чолі «Укренерго» він був незручним для влади, але мав довіру міжнародних партнерів. Як і чому погіршувались стосунки між Кудрицьким і керівництвом країни? Forbes Ukraine відновив хронологію подій
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Чому на Трипільській ТЕС немає антидронового захисту?», – запитав у 2023-му на одній зі Ставок верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський у керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького, 39. «Я не відповідаю за захист компанії «Центренерго», – відповів Кудрицький. «Ви ні за що не відповідаєте», – обурився Зеленський.
Цей діалог переповіли Forbes Ukraine два співрозмовники, одному з них його розповів Кудрицький. «Після історії з «сонячними електростанціями Шурми» Зеленський був дуже злий на Володю і критикував чи не на кожній Ставці», – каже співрозмовник дотичний до Кудрицького.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.