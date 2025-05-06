«Морська зграя стає більшою». Український дрон Magura вперше збив російський винищувач Су-30. Чи змінить це перебіг війни на морі?

Українські морські дрони навчилися збивати бойові літаки Росії. Яку роль вони гратимуть у війні за Чорне море?

Вночі 2 травня за 50 км від узбережжя Новоросійська сталася історична подія. Морські дрони вперше збили зенітними ракетами два російські літаки Су-30. «Мисливцями» були три морських дрони Magura V7 Головного управління розвідки.