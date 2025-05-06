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«Морська зграя стає більшою». Український дрон Magura вперше збив російський винищувач Су-30. Чи змінить це перебіг війни на морі?

Марко Сировой /з особистого архіву
Марко Сировой
Forbes

3 хв читання

Magura V7, ракета AIM-9 Sidewinder, літак Су-30 /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Морський дрон Magura V7 та ракета AIM-9 Sidewinder. Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Українські морські дрони навчилися збивати бойові літаки Росії. Яку роль вони гратимуть у війні за Чорне море?

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Вночі 2 травня за 50 км від узбережжя Новоросійська сталася історична подія. Морські дрони вперше збили зенітними ракетами два російські літаки Су-30. «Мисливцями» були три морських дрони Magura V7 Головного управління розвідки.

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