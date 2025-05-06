«Морская стая становится больше». Украинский дрон Magura впервые сбил российский истребитель Су-30. Изменит ли это ход войны на море?

Украинские морские дроны научились сбивать боевые самолеты России. Какую роль они будут играть в войне за Черное море?

Ночью 2 мая в 50 км от побережья Новороссийска произошло историческое событие. Морские дроны впервые сбили зенитными ракетами два российских самолета Су-30. «Охотниками» были три морских дрона Magura V7 Главного управления разведки.