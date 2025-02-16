Цифрова трансформація людяності. Як бізнес може допомогти військовим за допомогою програми «Плюси» в «Армія+»? Розповідає Катерина Черногоренко з Міноборони

Наприкінці 2024 року у застосунку «Армія+» запустили нову програму «Плюси» для підтримки українських військових. У ній бізнес може надавати захисникам та захисницям України преференції у повсякденному житті: від знижки на пальне до резерву залізничних квитків. Про пʼять переваг для бізнесу долучитися до цієї ініціативи розповідає заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко

Будувати цифрову екосистему для військових — це надавати інструменти для розв’язання всіх їх можливих проблем. Це стосується не тільки електронних рапортів чи звітів, а й буденних питань.

Де заправитися та поїсти вигідніше? Де купити квитки на потяг, коли їх немає у вільному продажу? Як заощадити на посилках?

Так зʼявилася ідея «Плюсів» — національної програми підтримки військових у застосунку «Армія+». Ціль — залучити до цієї ініціативи український бізнес із його пропозиціями для тих, хто боронить Україну.

Ось п’ять причин, чому бізнесу варто доєднатися до «Плюсів».

Вихід на велику аудиторію

Стати «плюсом» для військових — означає потрапити у найбільшу екосистему сервісів для військовослужбовців. Застосунок «Армія+» стрімко розвивається. Його вже завантажили понад 660 000 людей, щотижня додається по 20 000 нових користувачів.

Кожна колаборація привертає увагу через згадки на ресурсах Міноборони та сповіщення в «Армія+». Військові дізнаються про вашу пропозицію у застосунку, або через соцмережі чи від побратимів. Винагороджуєте наших захисників — отримуєте сотні згадок у медіа та повагу від війська.

Співпраця з Міноборони

Участь у «Плюсах» — співпраця із Міністерством оборони. Після проходження бізнесом та його пропозицією необхідних перевірок, підписується офіційний договір із міністерством. Це хороша іміджева історія для вашої компанії.

Безпечний шлях співпрацювати з військовими

Щоб надати військовому знижку, деякі компанії просять фото його посвідчення, а деякі зберігають їх у своїх базах даних. Звідки їх не так важко вкрасти.

Виходить прикра ситуація: бізнес хоче допомогти, але насправді створює додаткову небезпеку. Завдання «Плюсів» — прибрати зайві загрози для обох сторін.

Процес побудований таким чином, щоб дані з «Плюсів» нікуди не передавалися, а бізнес був упевнений, що його пропозицію використовує саме військовий.

Безпека вашого бізнесу

Над кожним кейсом інтеграції працює велика команда: архітектори, фахівці з кібербезпеки, розробники, продуктові керівники та представники з боку партнера. Вони виконують повний цикл безпечної розробки: планують інтеграцію бізнесу в «Плюси», супроводжують до самого релізу, а потім підтримують до вимкнення із системи.

Можливість допомогти військовому у важливий момент

Уявіть ситуацію: військовому терміново треба потрапити додому. Але квитки на поїзд закінчилися, бо напрямок популярний.

У «Плюсах» «Укрзалізниця» дає можливість придбати квитки зі спецрезерву. Тому військовий авторизується в «Армія+», обирає пропозицію, купує квитки й встигає додому.

Бізнес підставляє плече тоді, коли цього люди потребують. Бо важливі як якісний сервіс, так і теплота й турботливе ставлення. Це база, яку ми здатні забезпечити для військових сьогодні.

Перші результати підтвердили, що ідея працює. За півтора місяця військові скористалися пропозиціями у «Плюсах» 91 000 разів, заощадили понад 6 млн грн на пальному та доставці, згідно з даними Міноборони.

Працюємо далі, щоб надавати для захисників та захисниць більше можливостей, більше партнерів і ще більше підтримки. Вийде, що бізнес у «Плюсах» надає «плюси» військовим. А отже, і все суспільство буде у плюсі. Якщо ви хочете доєднатися до програми, чекаємо на заявку за посиланням.