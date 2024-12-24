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Знижки на пальне і резерв залізничних квитків. У застосунку «Армія+» запустили нову програму підтримки для військових

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

У застосунку «Армія+» запустили нову програму «Плюси» для підтримки українських військових, повідомив міністр оборони Рустем Умєров 24 грудня. За його словами, програма на основі співпраці з бізнесом надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті.

Ключові факти

  • Програма передбачає спеціальні пропозиції на товари та послуги для 500 000 користувачів «Армія+».
  • «Укрзалізниця» надає спеціальний резерв квитків для військових.
  • «Укрнафта» – знижки на пальне та 30% на меню АЗК.
  • Скористатися програмою зараз можуть військовослужбовці ЗСУ, НГУ та ДССТУ. Згодом доступ буде відкрито для всіх Сил оборони України.
  • Очікується, що до програми приєднуватимуться інші національні бізнеси, а воїни отримуватимуть більше привілеїв – від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів. Міністр оборони закликав бізнес долучатися до програми «Плюси».

Контекст

У серпні Міноборони представило нову платформу «Армія+», створену з метою цифровізації послуг для військовослужбовців і підвищення ефективності служби. Однією з найбільш очікуваних функцій застосунку стала можливість подання електронних рапортів. У першій версії застосунку були доступні 11 видів рапортів та Армія ID – унікальний ID-номер військового, завдяки якому він може надіслати рапорти на підпис.

У застосунку також передбачені опитування, завдяки яким держава зможе дізнатися думку військових з будь-яких питань, а самі військовослужбовці зможуть впливати на реальні зміни у Силах оборони.

У «Армія+» також доступний сервіс онлайн-навчання, де зібрані верифіковані навчальні матеріали з військової справи, це дасть змогу військовим здобувати важливі знання навіть у польових умовах.

У листопаді стало відомо, що Міноборони планує запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси». Партнерами програми погодилися стати «Укрзалізниця», Rozetka, «Укрнафта» і «Нова пошта». У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів.

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