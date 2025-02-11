«Паперові звіти ніхто не аналізує». Замголови Міноборони Черногоренко – про нові сервіси для ЗСУ, електронну ВЛК і критику рейтингу ефективності командирів

Головний успіх цифрової команди Міноборони у 2024-му – застосунок «Резерв+», вважає керівниця напряму Катерина Черногоренко. Плани на цей рік – депаперизація оборонки, цифровізація військово-лікарських комісій (ВЛК) і звіти про ураження в «Армія+». Як вони працюватимуть?

У 2025-му постанови про ВЛК будуть повністю електронні, каже заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. У січні 2025-го у застосунку «Резерв+» додали електронні направлення на ВЛК. «Ми, як боєголовка ракети, йдемо на ціль, щоб робити зручні послуги для людей», – описує свою роботу Черногоренко.

Іноді ракета вимушена змінювати курс. 3 січня Черногоренко анонсувала створення цифрового рейтингу ефективності командирів ЗСУ, який активно розкритикували військові. Черногоренко обіцяє врахувати зауваження.