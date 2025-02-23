4,5 млн грн в автоматизацію. Чому власна ERP-система – складне, але вигідне рішення для малого бізнесу? Досвід мережі манікюрних студій Bunny nails

Мережа манікюрних студій Bunny nails впровадила власну ERP-систему за понад 4,5 млн грн, щоб швидше зростати. Що з цього вийшло? Розповідає співзасновниця та СЕО Антоніна Кроливець

Впровадження ERP-системи – важливий крок для компаній на етапі масштабування, коли важливо оптимізувати внутрішні бізнес-процеси та забезпечити персоналізований підхід до кожного клієнта. Такі рішення наразі впроваджують 15,2% українських компаній, за даними Державної служби статистики.

З початку повномасштабного вторгнення Bunny nails виріс вдвічі – з 5 до 10 студій манікюру. На той час ми вже працювали з готовими рішеннями систематизації бізнесу та мали додаток на їхній основі, який в 2023 році завантажили близько 2700 користувачів. Впровадивши свою ERP-систему та створивши власний додаток, ми збільшили кількість завантажень до 8000 за девʼять місяців роботи. Клієнтська база зросла майже вчетверо, а середньорічна частота візитів клієнтів – з 6-8 на рік до 10-14.

Чому власна ERP, а не готове рішення

Впродовж восьми років компанія використовувала готові IT-рішення, але жодне не відповідало всім нашим потребам. Бізнесу доводилося інтегрувати кілька систем, використовувати додаткові Telegram-боти та Google-документи, що спричиняло збої й ускладнювало отримання обʼєктивних даних.

Рішення створити власну ERP-систему виникло з трьох причин:

Високі витрати на готові рішення та обмежена можливість автоматизації. Кадрова криза: ми хотіли зменшити залежність від рівня кваліфікації середньої та вищої ланки менеджменту. Посилення конкуренції: необхідність покращити клієнтський досвід та впровадити нові функції для утримання клієнтів.

Ключові переваги власної системи – індивідуальність, унікальність, адаптивність та гнучкість процесів, відсутність обмежень у функціоналі. З недоліків – довготривала розробка та великі фінансові затрати на її реалізацію. ERP коштувала нам понад 4,5 млн грн.

У процесі погоджень можуть бути правки, непорозуміння, додаткові витрати часу та коштів. Одним із викликів є баги, які постійно виникають на етапі розробки, тестування та в перші місяці користування. Готові рішення, на противагу, мають відпрацьований алгоритм дій та роботи над помилками.

Власники мережі манікюрних салонів Bunny nails Антоніна та Олексій Кроливці

Ми запустили ERP через пʼять місяців після запланованої дати лончу. Найскладнішим було відмовитися від наявного готового продукту, до якого звикла вся команда. Потрібно було оцифровувати та автоматизовувати усі дані та процеси з нуля, щоб створити базову систему. До того ж система мала бути максимально зручною та адаптивною, як для клієнтів, так і для лінійної команди.

Повний перехід команди на нову систему зайняв місяць і спричинив майже повну зміну адміністраторів студії. Це було одним із найбільших викликів, але у довгостроковій перспективі система полегшила роботу команди, надавши їй доступ до аналітики та автоматизованих процесів. Це зробило наші внутрішні процеси й нас самих більш ефективними, ніж раніше. ERP-система вплинула на операційну ефективність у кількох аспектах:

Управління філіями: раніше керівники витрачали 38 годин на формування графіків, звітність та аналіз ефективності. Тепер система автоматично формує звіти й розклади, а керівник лише контролює їх.

Зменшення конфліктів та управління витратами: завдяки автоматизованій аналітиці команда має точні дані щодо ефективності роботи, що сприяє швидкому ухваленню рішень і мінімізує ризики.

Клієнтський сервіс: нова система зробила взаємодію з клієнтами більш персоналізованою та ефективною, що підвищило рівень задоволеності.

Середньомісячна кількість відвідувачів збільшилась майже вдвічі – з 5000 у 2023 році до 9000 у 2024-му. Маркетинговий бюджет зріс лише на 15%, тоді як клієнтська база – на 55%.

Фінансовий ефект

Ми оцінюємо зростання виторгу мережі Bunny nails у 2024 році на рівні 19-21%. Загальне зростання доходу за цей період становило 45%, з яких приблизно 40% повʼязане з впровадженням нової системи.

ERP-система сприяє зменшенню операційних витрат, підвищенню швидкості й точності виконання завдань, покращенню взаємодії з клієнтами. Вона дає компанії змогу збирати та обробляти дані для подальшого аналізу, що дозволяє ухвалювати більш обґрунтовані рішення й адаптувати стратегію до змінюваних умов на ринку.

Важливу роль у досягненні успіху відіграє ретельна підготовка до впровадження нової системи та активне залучення команди на кожному з етапів процесу. Без цього зміни будуть не настільки ефективними, як могли би бути.