Грант 150 000 грн на власну справу. У «Дії» почалося приймання заявок від молодих підприємців

Підприємці віком до 25 років можуть подавати заявки на отримання грантів до 150 000 грн на відкриття власного бізнесу у межах програми «Власна Справа», послуга доступна на «Дія», йдеться у повідомленні порталу.

Ключові факти

Держава спростила умови програми єРобота, щоб підтримати молодих підприємців. Тепер українці віком до 25 років можуть отримати грант до 150 000 грн на відкриття власної справи без зобов’язання створювати робочі місця.

Раніше для отримання гранту єРобота необхідно було створювати мінімум одне робоче місце, незалежно від віку.

Нові умови діють для молодих людей, які ще не мають ФОП.

Рішення про надання гранту ухвалюється Державним центром зайнятості. Оцінюється репутація, бізнес-план та інша інформація, а також проводиться інтервʼю з кожним кандидатом.

За даними Мінекономіки, через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави – вже за програмою «Власна Справа» на загальних умовах. На сьогодні – це 250 000 грн за умови створення не менш ніж двох робочих місць.

Контекст

єРобота є урядовою програмою безповоротних грантів для бізнесу. Ці кошти допомагають підприємцям розвиватися, реалізувати ідеї, масштабувати справу та створювати нові робочі місця. За останні два роки програмою єРобота скористалося понад 20 000 підприємців, які отримали майже 5 млрд грн підтримки.

Урядовий проєкт єРобота є однією зі складових політики «Зроблено в Україні» та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів і другого з їхнього подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладання саду та винограднику, тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми єРобота здійснюється через портал «Дія».

За грантовою програмою «Власна Справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 000 до 250 000 грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.