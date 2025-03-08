Ген партнерства. Українське подружжя побудувало бренд туристичного спорядження Turbat, що продається в 12 країнах світу. Як влаштований цей бізнес?

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Андрій Бандрівський і Оксана Донець 20 років будують бізнес, покладаючись на запити любителів мандрівок. Як ставка на партнерство допомогла їм виростити ритейл Gorgany і бренд Turbat без власного виробництва?
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За 20 років подружжя Андрія Бандрівського, 46, і Оксани Донець, 42, розвинули інтернет-магазин туристичного спорядження Gorgany у мережу з 13 офлайн-точок в 11 областях України і ще однієї – у Румунії.
Одяг, намети і спальники власного бренду Turbat виробляють у 7 партнерських цехах неподалік Львова, а продають – у 12 країнах світу.
Як подружжя збудувало бізнес з виторгом понад 70 млн грн в 2024 році, покладаючись на партнерство?
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