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Ген партнерства. Українське подружжя побудувало бренд туристичного спорядження Turbat, що продається в 12 країнах світу. Як влаштований цей бізнес?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

4 хв читання

Андрій Бандрівський, турбат, патагонія /Артем Галкін для Forbes Ukraine

Андрій Бандрівський, співзасновник Turbat і Gorgany Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

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Андрій Бандрівський і Оксана Донець 20 років будують бізнес, покладаючись на запити любителів мандрівок. Як ставка на партнерство допомогла їм виростити ритейл Gorgany і бренд Turbat без власного виробництва?

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За 20 років подружжя Андрія Бандрівського, 46, і Оксани Донець, 42, розвинули інтернет-магазин туристичного спорядження Gorgany у мережу з 13 офлайн-точок в 11 областях України і ще однієї – у Румунії. 

Одяг, намети і спальники власного бренду Turbat виробляють у 7 партнерських цехах неподалік Львова, а продають – у 12 країнах світу. 

Як подружжя збудувало бізнес з виторгом понад 70 млн грн в 2024 році, покладаючись на партнерство?

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