Картковий бізнес. Консультант Андрій Миронюк створив навчальні карткові набори для підприємців. Чи може стартап збільшити продажі до $1 млн за рік

Щоб досягти мільйонного виторгу, засновнику Myroniuk Consulting Андрію Миронюку потрібно щомісяця продавати близько 2500 карткових наборів Mudri. Проте бізнес-ігри – вузька ніша й найменш динамічна серед настільних і карткових ігор. Яка його стратегія?

Бізнес-консультант Андрій Миронюк запустив новий напрям – карткові набори для підприємців і тих, хто хоче ними стати. Перший продукт під брендом Mudri вийшов у грудні 2024 року – це пробна партія карткової гри зі стратегування. За два місяці команда створила ще п’ять наборів і продовжує розширювати лінійку.

Миронюк працює у сфері реклами та консалтингу з 2010 року. Шість років тому заснував власну компанію, проводить сесії зі стратегування. Серед клієнтів – EVA, МХП, «Ощадбанк», Visa.