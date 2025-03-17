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Картковий бізнес. Консультант Андрій Миронюк створив навчальні карткові набори для підприємців. Чи може стартап збільшити продажі до $1 млн за рік

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Карткові набори для бізнесу Mudri /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

У 2024 році продажі бізнес-ігор зросли приблизно на 5%, за даними «Епіцентру» Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

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Щоб досягти мільйонного виторгу, засновнику Myroniuk Consulting Андрію Миронюку потрібно щомісяця продавати близько 2500 карткових наборів Mudri. Проте бізнес-ігри – вузька ніша й найменш динамічна серед настільних і карткових ігор. Яка його стратегія?

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Бізнес-консультант Андрій Миронюк запустив новий напрям – карткові набори для підприємців і тих, хто хоче ними стати. Перший продукт під брендом Mudri вийшов у грудні 2024 року – це пробна партія карткової гри зі стратегування. За два місяці команда створила ще п’ять наборів і продовжує розширювати лінійку. 

Миронюк працює у сфері реклами та консалтингу з 2010 року. Шість років тому заснував власну компанію, проводить сесії зі стратегування. Серед клієнтів – EVA, МХП, «Ощадбанк», Visa. 

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