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«Мільйон не задовольняє потреби». Бренд одягу Дарії Білої живе без бізнес-стратегії та на інвестиції чоловіка, співзасновника monobank. У чому ризик? Краш-тест

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes

7 хв читання

Дарія Біла, Лідія Сметана, Олександр Хмиров, Ельвіра Гасанова. /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Дарія Біла, Лідія Сметана, Олександр Хмиров, Ельвіра Гасанова. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Дарія Біла виробляє і продає дорогий одяг лімітованими колекціями, надихаючись театром. Вона впевнена: абсолютна творчість може бути фундаментом бізнесу, а писати бізнес-стратегію варто, коли зʼявиться практичний досвід. Запрошені Forbes експерти спробували її переконати.

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Влітку 2024 року Дарія Біла запустила преміальний бренд одягу MY THEATRE by Dariia Bila. Це не перший бізнес Білої, яка за професією театральна художниця. З 2019‐го вона розвиває проєкт «Містер подушка», це серія дитячих книг, для яких вона вигадує сюжети та малює ілюстрації.

До того ж Біла зблизька бачила створення і зліт одного з найуспішніших українських бізнесів – monobank: вона дружина співзасновника Михайла Рогальського.

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