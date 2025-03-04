«Мільйон не задовольняє потреби». Бренд одягу Дарії Білої живе без бізнес-стратегії та на інвестиції чоловіка, співзасновника monobank. У чому ризик? Краш-тест

Дарія Біла виробляє і продає дорогий одяг лімітованими колекціями, надихаючись театром. Вона впевнена: абсолютна творчість може бути фундаментом бізнесу, а писати бізнес-стратегію варто, коли зʼявиться практичний досвід. Запрошені Forbes експерти спробували її переконати.

Влітку 2024 року Дарія Біла запустила преміальний бренд одягу MY THEATRE by Dariia Bila. Це не перший бізнес Білої, яка за професією театральна художниця. З 2019‐го вона розвиває проєкт «Містер подушка», це серія дитячих книг, для яких вона вигадує сюжети та малює ілюстрації.

До того ж Біла зблизька бачила створення і зліт одного з найуспішніших українських бізнесів – monobank: вона дружина співзасновника Михайла Рогальського.