«Миллион не удовлетворяет потребности». Бренд одежды Дарьи Билой живет без бизнес-стратегии и на инвестиции супруга, соучредителя monobank. В чем риск? Краш-тест

Дарья Била производит и продает дорогую одежду лимитированными коллекциями, вдохновляясь театром. Она уверена: абсолютное творчество может быть фундаментом бизнеса, а писать бизнес-стратегию стоит, когда появится практический опыт. Приглашенные Forbes эксперты попытались ее переубедить.

Летом 2024 года Дарья Била запустила премиальный бренд одежды MY THEATRE by Dariia Bila. Это не первый бизнес Билой, по профессии театральной художницы. С 2019 года она развивает проект «Мистер подушка», это серия детских книг, для которых она придумывает сюжеты и рисует иллюстрации.

К тому же Била видела создание и взлет одного из самых успешных украинских бизнесов – monobank: она супруга соучредителя Михаила Рогальского.