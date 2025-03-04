«Миллион не удовлетворяет потребности». Бренд одежды Дарьи Билой живет без бизнес-стратегии и на инвестиции супруга, соучредителя monobank. В чем риск? Краш-тест

Дарья Била производит и продает дорогую одежду лимитированными коллекциями, вдохновляясь театром. Она уверена: абсолютное творчество может быть фундаментом бизнеса, а писать бизнес-стратегию стоит, когда появится практический опыт. Приглашенные Forbes эксперты попытались ее переубедить.
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Летом 2024 года Дарья Била запустила премиальный бренд одежды MY THEATRE by Dariia Bila. Это не первый бизнес Билой, по профессии театральной художницы. С 2019 года она развивает проект «Мистер подушка», это серия детских книг, для которых она придумывает сюжеты и рисует иллюстрации.
К тому же Била видела создание и взлет одного из самых успешных украинских бизнесов – monobank: она супруга соучредителя Михаила Рогальского.
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