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«Нова пошта» блокуватиме транзакції фізособам, які регулярно приймають післяплату. Незареєстровані торговці скаржаться, що не можуть сплачувати податки через малий прибуток, ФОПи не готові запроваджувати РРО. Що може змінитися для торговців, які доставляють товари через «Нову пошту»?
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