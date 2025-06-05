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М’який примус. «Нова пошта» взялася контролювати клієнтів, які отримують післяплату на картку. Як це вплине на торгівлю через поштовий сервіс?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes
Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

3 хв читання

Нова пошта /пресслужба «Нової пошти»

«Нова пошта» обмежила прийняття післяплат Фото пресслужба «Нової пошти»

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«Нова пошта» блокуватиме транзакції фізособам, які регулярно приймають післяплату. Незареєстровані торговці скаржаться, що не можуть сплачувати податки через малий прибуток, ФОПи не готові запроваджувати РРО. Що може змінитися для торговців, які доставляють товари через «Нову пошту»?

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