Нерівний бій з чіпсами. Виробники здорових перекусів прориваються на український ринок снеків, де фокус не на здоровому харчуванні. Як вони роблять бізнес на десятки мільйонів гривень

Українські виробники органічних перекусів продають продукції на десятки мільйонів гривень. Наскільки легко створити власний продукт у цій ніші та чи перспективна вона? Forbes зібрав кейси трьох виробників.

Потенційні конкуренти – всі снеки на полиці, розповідає співвласник компанії «Драйд Фудз» Кирило Шиянов. У 2010-му заснував виробництво сушеного м’яса на індіанський манір Objerky, за девʼять місяців 2024-го продав його та інших органічних перекусів на 44,5 млн грн, за даними YouControl. «Орієнтувався на світові тренди», – розповідає підприємець.

У країні крута сировинна база для органічних перекусів, але мало бізнесів створюють додану вартість, каже співзасновник бренду сирних снеків snEco Вадим Гришин. «Якщо у людей є купівельна спроможність, вони схильні обирати здорові снеки», – розповідає він. Через два роки від запуску компанія продала 70 000 пачок на 3 млн грн, виторг у 2024-му – близько 20 млн грн, за даними засновників.