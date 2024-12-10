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Objerky, Sneco, корисний перекус /Фото Facebook
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Forbes Digital

Нерівний бій з чіпсами. Виробники здорових перекусів прориваються на український ринок снеків, де фокус не на здоровому харчуванні. Як вони роблять бізнес на десятки мільйонів гривень

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

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Продукція бренду сушеного м'яса Objerky Фото Фото Facebook

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Українські виробники органічних перекусів продають продукції на десятки мільйонів гривень. Наскільки легко створити власний продукт у цій ніші та чи перспективна вона? Forbes зібрав кейси трьох виробників.

Потенційні конкуренти – всі снеки на полиці, розповідає співвласник компанії «Драйд Фудз» Кирило Шиянов. У 2010-му заснував виробництво сушеного м’яса на індіанський манір Objerky, за девʼять місяців 2024-го продав його та інших органічних перекусів на 44,5 млн грн, за даними YouControl. «Орієнтувався на світові тренди», – розповідає підприємець.

У країні крута сировинна база для органічних перекусів, але мало бізнесів створюють додану вартість, каже співзасновник бренду сирних снеків snEco Вадим Гришин. «Якщо у людей є купівельна спроможність, вони схильні обирати здорові снеки», – розповідає він. Через два роки від запуску компанія продала 70 000 пачок на 3 млн грн, виторг у 2024-му – близько 20 млн грн, за даними засновників. 

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