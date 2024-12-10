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Objerky, Sneco, корисний перекус /Фото Facebook
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Свой бизнес
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Forbes Digital

Неравный бой с чипсами. Производители здоровых перекусов прорываются на украинский рынок снеков, где фокус не на здоровом питании. Как они делают бизнес на десятки миллионов гривен

Виталий Голич
Виталий Голич
Forbes

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Продукция бренда сушеного мяса Objerky Фото Фото Facebook

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Украинские производители органических перекусов продают продукции на десятки миллионов гривен. Насколько легко создать собственный продукт в этой нише и перспективна ли она?

Потенциальные конкуренты – все снеки на полке, рассказывает совладелец компании «Драйд Фудз» Кирилл Шиянов. В 2010-м основал производство сушеного мяса на индейский манер Objerky, за девять месяцев 2024-го продал его и другие органические перекусы на 44,5 млн грн, по данным YouControl. «Ориентировался на мировые тренды», – рассказывает предприниматель.

В стране крутая сырьевая база для органических перекусов, но мало бизнесов создают добавленную стоимость, говорит соучредитель бренда сырных снеков snEco Вадим Гришин. «Если у людей есть покупательная способность, они склонны выбирать здоровые снеки», – рассказывает он. Через два года от запуска компания продала 70 000 пачек на 3 млн грн, выручка в 2024-м – около 20 млн грн, по данным учредителей.

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