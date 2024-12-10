Неравный бой с чипсами. Производители здоровых перекусов прорываются на украинский рынок снеков, где фокус не на здоровом питании. Как они делают бизнес на десятки миллионов гривен

Украинские производители органических перекусов продают продукции на десятки миллионов гривен. Насколько легко создать собственный продукт в этой нише и перспективна ли она?

Потенциальные конкуренты – все снеки на полке, рассказывает совладелец компании «Драйд Фудз» Кирилл Шиянов. В 2010-м основал производство сушеного мяса на индейский манер Objerky, за девять месяцев 2024-го продал его и другие органические перекусы на 44,5 млн грн, по данным YouControl. «Ориентировался на мировые тренды», – рассказывает предприниматель.

В стране крутая сырьевая база для органических перекусов, но мало бизнесов создают добавленную стоимость, говорит соучредитель бренда сырных снеков snEco Вадим Гришин. «Если у людей есть покупательная способность, они склонны выбирать здоровые снеки», – рассказывает он. Через два года от запуска компания продала 70 000 пачек на 3 млн грн, выручка в 2024-м – около 20 млн грн, по данным учредителей.