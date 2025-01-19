«Почали масштабуватися — усувайте людей-багаторуків». Як відчути, що вашому бізнесу час зрости? Радять сім підприємців, які наважилися і не пожалкували

Масштабування для малих бізнесів – скоріше виклик, аніж швидке рішення. Що потрібно знати підприємцям, які прагнуть, але вагаються зробити крок вперед? Про це Forbes Ukraine спитав у власників та топів компаній GastroFamily, Gunia Project, balbek bureau, Smartass, Kacho Group, Idealist, !FEST.

Попит клієнтів, відгуки, партнерські пропозиції — ці сигнали підказують, що час для нових кроків, каже Марія Гаврилюк, співзасновниця бренду етнічних товарів Gunia Project. Компанія, що починалася як хобі, за перший рік повномасштабної війни отримала виторг 13,6 млн грн. Представленість бренду в іноземних шоурумах зросла у 2,5 рази.

Зростання можливе лише за міцної та сформованої основи бізнесу з чіткою структурою компанії, розповідає співзасновник архітектурної майстерні balbek bureau Борис Дорогов. Масштабуватися не варто боятися, говорять опитані Forbes представники МСБ. Міркувати одразу світовими масштабами радить співзасновник холдингу емоцій !Fest Андрій Худо. «Ті ринки, які раніше здавались далекими, сьогодні вже працюють з українським продуктом», – каже він.