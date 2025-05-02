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«Ресторан має бути великим – тоді це бізнес». Засновник BEEF meat & wine Руслан Шибаєв – про відкриття магазину, продажі стейків і вихід за кордон

Тетяна Грицик
Тетяна Грицик
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

4 хв читання

Виторг стейк-хаусу BEEF meat & wine за 2024 рік – 136 млн грн /з особистого архіву

Руслан Шибаєв Фото з особистого архіву

Ресторатор Руслан Шибаєв 15 років розвиває стейк-хауз BEEF meat & wine неподалік Палацу спорту в Києві. 2025-й стане роком масштабування бізнесу та експерименту за кордоном. Чому він залишив мережі «Пивна дума» та «Хінкальня» у минулому та в які ресторани в Києві ходить сам? Інтерв'ю

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