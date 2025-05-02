Ресторатор Руслан Шибаєв 15 років розвиває стейк-хауз BEEF meat & wine неподалік Палацу спорту в Києві. 2025-й стане роком масштабування бізнесу та експерименту за кордоном. Чому він залишив мережі «Пивна дума» та «Хінкальня» у минулому та в які ресторани в Києві ходить сам? Інтерв'ю