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«Ресторан должен быть большим – тогда это бизнес». Основатель BEEF meat & wine Руслан Шибаев – об открытии магазина, продаже стейков и выходе за границу

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

4 хв читання

Виторг стейк-хаусу BEEF meat & wine за 2024 рік – 136 млн грн /из личного архива

Руслан Шибаев Фото из личного архива

Ресторатор Руслан Шибаев 15 лет развивает стейк-хауз BEEF meat & wine недалеко от Дворца спорта в Киеве. 2025-й станет годом масштабирования бизнеса и эксперимента за рубежом. Почему он оставил сети «Пивная дума» и «Хинкальня» в прошлом и какие рестораны в Киеве посещает сам? Интервью

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