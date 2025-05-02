Ресторатор Руслан Шибаев 15 лет развивает стейк-хауз BEEF meat & wine недалеко от Дворца спорта в Киеве. 2025-й станет годом масштабирования бизнеса и эксперимента за рубежом. Почему он оставил сети «Пивная дума» и «Хинкальня» в прошлом и какие рестораны в Киеве посещает сам? Интервью
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