Ресторатор Руслан Шибаев 15 лет развивает стейк-хауз BEEF meat & wine недалеко от Дворца спорта в Киеве. 2025-й станет годом масштабирования бизнеса и эксперимента за рубежом. Почему он оставил сети «Пивная дума» и «Хинкальня» в прошлом и какие рестораны в Киеве посещает сам? Интервью