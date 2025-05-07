Впорядкувати хаос. «Галя Балувана» вперше підвищує роялті і вводить єдиних постачальників для 950 точок. Що це дасть мережі?

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Мережа заморожених продуктів «Галя Балувана» вперше готується ввести єдиних постачальників для всіх точок, нюанс – більшість партнерів тепер мають відраховувати франчайзеру в 2,5 раза більше коштів. Як зміни вплинуть на найдинамічнішу франшизу України?
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