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Співзасновниця «Галі Балуваної» Алла Теліга /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Впорядкувати хаос. «Галя Балувана» вперше підвищує роялті і вводить єдиних постачальників для 950 точок. Що це дасть мережі?

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

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Співзасновниця «Галі Балуваної» Алла Теліга. Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

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Мережа заморожених продуктів «Галя Балувана» вперше готується ввести єдиних постачальників для всіх точок, нюанс – більшість партнерів тепер мають відраховувати франчайзеру в 2,5 раза більше коштів. Як зміни вплинуть на найдинамічнішу франшизу України?  

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