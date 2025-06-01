Блогерка і підприємиця Аніта Соловей, 30, побудувала один із найуспішніших онлайн-курсів для блогерів в Україні – табір Orange Camp. Навесні 2025-го вона закриває проєкт. Чому – і як їй вдалося виростити інфобізнес з нуля до одного з лідерів ніші?

«Аніта ефективно продюсує власний курс, тому і свій вирішила зробити з нею», – говорить співачка і блогерка-мільйонниця Анна Трінчер, яка разом з Анітою Соловей у 2024 році запустила курс медитацій. «На різних етапах доєдналося близько 2000 людей», – каже Соловей про результати. Крім Трінчер, вона продюсувала таких топ-блогерок як Тетяна Самбурська, Діана Глостер, Олена Метельська.

Головний продукт Соловей – онлайн-курс для блогерів-початківців Orange Camp. За пʼять років інфопідприємиця, за її словами, провела 14 таборів, які пройшли понад 3500 людей. Виторг одного – 2–8 млн грн, залежно від масштабу, за даними Соловей.