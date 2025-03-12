«Вийдемо в окупність за 9-12 місяців». Засновники бренду одягу Kachorovska вклали понад 1 млн грн у відкриття галереї. Як вони планують на ній заробляти

14 березня 2025 року в Києві відкривається галерею MISTRIKA. Це новий напрямок бізнесу засновників бренду Kachorovska Аліни і Руслана Очеретяного в партнерстві з режисером Максимом Бернадським. Які перспективи MISTRIKA?

«Галерея на Подолі – моя особиста мрія. Імпульсом став запит на дослідження власної культурної ідентичності», – каже Аліна Очеретяна (Качаровська) про відкриття MISTRIKA. З 2013 року вона спільно з чоловіком Русланом Очеретяним розвиває компанію Kacho Group, в яку в 2025-му входить бренд взуття, сумок та одягу Kachorovska. Виторг компанії в 2022 році 75 млн грн. «Приріст за 2024 рік — понад 50% відносно 2023-го», – каже Очеретяна не називаючи виторгу. Які цілі нового бізнесу?

Мета MISTRIKA – популяризація сучасного українського мистецтва і продаж картин, як форми інвестування, колекціонування та доповнення інтер‘єрів, розповідає Очеретяний. «Руслан пише картини, я курувала виставку фотографій», – говорить Аліна Очеретяна про мистецький бекграунд.