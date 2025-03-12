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«Выйдем в окупаемость за 9–12 месяцев». Основатели бренда одежды Kachorovska вложили более 1 млн грн в открытие галереи. Как они планируют на ней зарабатывать

Татьяна Грицык
Татьяна Грицык
Forbes

3 хв читання

качаровська /предоставлено пресс-службой

Учредители MISTRIKA вложили в открытие галереи более 1 млн грн. Фото предоставлено пресс-службой

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14 марта 2025 в Киеве открывается галерея MISTRIKA. Это новое направление бизнеса основателей бренда Kachorovska Алины и Руслана Очеретяных в партнерстве с режиссером Максимом Бернадским. Какие перспективы MISTRIKA?

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«Галерея на Подоле – моя личная мечта. Импульсом стал запрос на исследование собственной культурной идентичности», – говорит Алина Очеретяная (Качоровская) об открытии MISTRIKA. С 2013 года она совместно с мужем Русланом Очеретяным развивает компанию Kacho Group, в которую в 2025 году входит бренд обуви, сумок и одежды Kachorovska. Выручка компании в 2022 году 75 млн грн. «Прирост за 2024 год – более 50% по отношению к 2023-му», – говорит Очеретяная, не называя выручки. Каковы цели нового бизнеса?

Цель MISTRIKA – популяризация современного украинского искусства и продажа картин как формы инвестирования, коллекционирования и дополнения интерьеров, рассказывает Очеретяный. «Руслан пишет картины, я курировала выставку фотографий», – говорит Алина Очеретяная о художественном бэкграунде.

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