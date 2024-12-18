Моделі OnlyFans задекларували понад 305 млн грн доходу – Гетманцев

На сьогодні 350 творців контенту на OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходу та сплатили 59 млн грн ПДФО і військового збору. Про це повідомив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев 18 грудня.

Деталі

Невчасна сплата податків не є підставою для кримінального переслідування, якщо податки вже були сплачені. Цей підхід підтримують правоохоронні органи, наголосив нардеп.

«Це дуже важливі гроші для країни у війну, і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок у перемогу», – написав він.

Гетманцев наголосив, що наполягатиме на включенні законопроєкту з декриміналізації ст. 301 Кримінального кодексу України (розповсюдження порнографії).

Контекст

З 2020-го до 2022 року 5000 українців заробили на OnlyFans $123 млн, написав раніше у Telegram-каналі нардеп від партії «Голос» Ярослав Железняк. Гетманцев також посилався на ці цифри.

Сам OnlyFans платить в Україні так званий податок на Google – $1,27 млн у 2023-му. Кількість українських акаунтів на сервісі збільшується в середньому втричі щороку, заявляв Гетманцев.

У вересні цього року податкова отримала інформацію про доходи українських творців контенту на платформі. Йдеться про мільйони доларів. З іноземних доходів такі громадяни мають сплатити податки, заявив тоді Гетманцев.

Про те, як моделі OnlyFans хочуть легалізуватися, але бояться вʼязниці, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

OnlyFans, створений у 2016 році Тімом і Гаєм Стокле, дозволяє творцям контенту, зокрема музикантам і зіркам еротики, продавати відео, повідомлення і статті фанатам. Автори отримують 80% доходу, а 20% йде на комісію сервісу. У 2018 році більшість акцій Fenix International придбав Леонід Радвінський.

Прибуток OnlyFans за рік, що завершився 30 листопада 2023-го, склав $485,5 млн, що на 20% більше, ніж попереднього року.

Минулого фінансового року компанія виплатила Радвінському дивідендів на $472 млн, що загалом за три роки перевищило $1 млрд.