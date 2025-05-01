Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:34 хвилин
Тиждень тому російська ракета потрапила в спальний район Києва. Десятки загиблих і постраждалих. За словами очевидців, вже у перші дні після трагедії суттєву частину допомоги підхопив бізнес: ресторани, дистриб’ютори води, будівельні мережі. Як волонтери і бізнес ліквідовували наслідки прильоту?
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.