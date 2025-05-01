Тиждень тому російська ракета потрапила в спальний район Києва. Десятки загиблих і постраждалих. За словами очевидців, вже у перші дні після трагедії суттєву частину допомоги підхопив бізнес: ресторани, дистриб’ютори води, будівельні мережі. Як волонтери і бізнес ліквідовували наслідки прильоту?