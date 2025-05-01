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Підставити плече. Ракетний удар понівечив житло сотень киян у Святошині. Хто з компаній і волонтерів допоміг цим людям 

Любов Петрушко /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Любов Петрушко
Forbes

5 хв читання

Обстріл Києва /Getty Images

Три найбільші проблеми, з якими стикнулись постраждалі внаслідок обстрілу Святошина, – іжа, вода та будматеріали Фото Getty Images

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Тиждень тому російська ракета потрапила в спальний район Києва. Десятки загиблих і постраждалих. За словами очевидців, вже у перші дні після трагедії суттєву частину допомоги підхопив бізнес: ресторани, дистриб’ютори води, будівельні мережі. Як волонтери і бізнес ліквідовували наслідки прильоту?

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