Аграрный кешбэк. Жара забрала до 20% подсолнечника в Украине, но экспорт масла вырастет на $300 млн. Кто заработает больше всех

Резкий рост мировых цен на масло помог Украине компенсировать недобор 2,5 млн т урожая подсолнечника из-за засухи летом. Кто от этого больше всех выигрывает и при чем здесь стареющие пальмы в Индонезии и Малайзии?
Amazon інвестує мільярди доларів у ШІ, роботів та машинне навчання. Якими принципами й правилами керується компанія?
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«Климатически этот год очень сложен, – говорит Олег Заплетнюк, СЕО «ТАС Агро». – На юге в течение двух недель июля фиксировались рекордные 42°C, дождей не было в течение двух месяцев».
В Николаевской области компания Сергея Тигипко потеряла из-за жары более 20% урожая подсолнечника. «Но рынок компенсировал эту потерю, – говорит Заплетнюк. – Цены сейчас значительно выше, чем в прошлом».
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