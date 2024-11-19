Аграрный кешбэк. Жара забрала до 20% подсолнечника в Украине, но экспорт масла вырастет на $300 млн. Кто заработает больше всех

Резкий рост мировых цен на масло помог Украине компенсировать недобор 2,5 млн т урожая подсолнечника из-за засухи летом . Кто от этого больше всех выигрывает и при чем здесь стареющие пальмы в Индонезии и Малайзии?

«Климатически этот год очень сложен, – говорит Олег Заплетнюк, СЕО «ТАС Агро». – На юге в течение двух недель июля фиксировались рекордные 42°C, дождей не было в течение двух месяцев».

В Николаевской области компания Сергея Тигипко потеряла из-за жары более 20% урожая подсолнечника. «Но рынок компенсировал эту потерю, – говорит Заплетнюк. – Цены сейчас значительно выше, чем в прошлом».