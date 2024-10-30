Одна з найбільших дистрибуційних компаній Європи Orbico збільшила до 51% частку в українському дистриб’юторі Savservice, який входить в «Аснова Холдинг». Компанія є офіційним постачальником Procter&Gamble, Pringles і Starbucks в Україні. Чим хорватську компанію зацікавив український бізнес

У серпні 2024 року хорватська компанія Orbico Group завершила угоду з купівлі контрольного пакету – 51% акцій одного з найбільших українських FMCG-дистрибʼюторів Savservice, каже генеральний директор Sav Orbico Андрій Маховський.

Savservice працює на українському ринку дистрибуції 32 роки. Вона є національним партнером Pringles, Starbucks і брендів Procter&Gamble – Pampers, Gillette, Old Spice, Ariel, Tide, Fairy та нших. Sav Orbico володіє понад 50 000 кв. м складських приміщень і співпрацює з понад 60 000 магазинами по всій Україні, йдеться на її сайті.

У жовтні 2024-го основна юридична особа Savservice змінила назву з ПрАТ «Сав 92» на «Сав Орбіко», а її кінцевим бенефіціаром став власник Orbico Бранко Рогліч, свідчать дані YouControl.