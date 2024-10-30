Одна из крупнейших дистрибуционных компаний Европы Orbico увеличила до 51% долю в украинском дистрибьюторе Savservice, входящем в «Аснова Холдинг». Компания является официальным поставщиком Procter&Gamble, Pringles и Starbucks в Украине. Чем хорватскую компанию заинтересовал украинский бизнес

В августе 2024 года хорватская компания Orbico Group завершила соглашение по покупке контрольного пакета – 51% акций одного из крупнейших украинских FMCG-дистрибьюторов Savservice, говорит генеральный директор Sav Orbico Андрей Маховский.

Savservice работает на украинском рынке дистрибуции 32 года. Она является национальным партнером Pringles, Starbucks и брендов Procter&Gamble – Pampers, Gillette, Old Spice, Ariel, Tide, Fairy и других. Sav Orbico владеет более 50 000 кв. м складских помещений и сотрудничает с более чем 60 000 магазинами по всей Украине, говорится на ее сайте.

В октябре 2024-го основное юридическое лицо Savservice сменило название с ЧАО «Сав 92» на «Сав Орбико», а его конечным бенефициаром стал владелец Orbico Бранко Роглич, свидетельствуют данные YouControl.