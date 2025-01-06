Біотек – це завжди дорого. Українська Enzym Group виросла зі стартапу в індустріального гравця. Олена Вовк розповідає, як створити в Україні мільярдну екосистему, що поєдує науку і бізнес

В Україні лічені компанії можна віднести до біотеку. Співвласниця Enzym Group Олена Вовк, 50, розповідає заступнику голови правління МХП Дмитру Зозулі, чи залишився шанс розбудувати в країні мільярдну галузь.
Розмову скорочено та відредаговано для ясності.
Як ідентифікує себе Enzym Group?
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