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Enzym Group, Олена Вовк /надано пресслужбою
Категорія
Компанії
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Forbes Digital

Біотек – це завжди дорого. Українська Enzym Group виросла зі стартапу в індустріального гравця. Олена Вовк розповідає, як створити в Україні мільярдну екосистему, що поєдує науку і бізнес

Дмитро Зозуля /з особистого архіву
Дмитро Зозуля
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Enzym щороку інвестує у R&D 4–6% обороту всієї компанії. Фото надано пресслужбою

В Україні лічені компанії можна віднести до біотеку. Співвласниця Enzym Group Олена Вовк, 50, розповідає заступнику голови правління МХП Дмитру Зозулі, чи залишився шанс розбудувати в країні мільярдну галузь.

Розмову скорочено та відредаговано для ясності.

Як ідентифікує себе Enzym Group?

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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