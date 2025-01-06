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Enzym Group, Олена Вовк /предоставлено пресс-службой
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Биотек – это всегда дорого. Украинская Enzym Group выросла из советского завода в глобального игрока. Елена Вовк рассказывает, как создать в Украине миллиардную экосистему, сочетающую науку и бизнес

Дмитрий Зозуля /из личного архива
Дмитрий Зозуля
Контрибьютор Forbes

3 хв читання

Enzym ежегодно инвестирует в R&D 4–6% оборота всей компании. Фото предоставлено пресс-службой

В Украине считанные компании можно отнести в биотеку. Совладелица Enzym Group Елена Вовк, 50, рассказывает заместителю главы правления МХП Дмитрию Зозуле, остался ли шанс построить в стране миллиардную отрасль.

Разговор сокращен и отредактирован для ясности.

Как идентифицирует себя Enzym Group?

Контрибьюторы сотрудничают с Forbes на внештатной основе. Их тексты отражают личную точку зрения. У вас другое мнение? Пишите нашей редакторе Татьяне Павлушенко – [email protected]

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