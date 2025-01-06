Биотек – это всегда дорого. Украинская Enzym Group выросла из советского завода в глобального игрока. Елена Вовк рассказывает, как создать в Украине миллиардную экосистему, сочетающую науку и бизнес

В Украине считанные компании можно отнести в биотеку. Совладелица Enzym Group Елена Вовк, 50, рассказывает заместителю главы правления МХП Дмитрию Зозуле, остался ли шанс построить в стране миллиардную отрасль.
Разговор сокращен и отредактирован для ясности.
Как идентифицирует себя Enzym Group?
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