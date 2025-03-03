«Чай збитковий через великі інвестиції». Власник «Біосфери» Андрій Здесенко – про міжнародну експансію, впровадження ШІ та власний ритейл

Андрій Здесенко, 55, розвиває в Україні корпорацію «Біосфера», яка виробляє товари для дому та особистої гігієни. Компанія має заводи в Естонії, Румунії та бренд Alufix в Австрії. У що він вкладає та чого очікує від бізнесу, Здесенко розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast з Володимиром Федоріним»

«Був ефект курей, які розбіглися», – так описує перші дні повномасштабного вторгнення власник та президент «Біосфери» Андрій Здесенко. Компанія збирала 3000 співробітників «по крихтах» у різних регіонах країни, додає він.

Через війну Здесенко став більш вимогливим та жорстким у веденні бізнесу. «Не треба звертати увагу на слова Трампа щодо України – нам своє робити», – каже він.