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«Чай збитковий через великі інвестиції». Власник «Біосфери» Андрій Здесенко – про міжнародну експансію, впровадження ШІ та власний ритейл

Володимир Федорін /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Володимир Федорін
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes
Любов Петрушко /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Любов Петрушко
Forbes

4 хв читання

Президент корпорації «Біосфера» Андрій Здесенко /надано пресслужбою

Президент корпорації «Біосфера» Андрій Здесенко Фото надано пресслужбою

Андрій Здесенко, 55, розвиває в Україні корпорацію «Біосфера», яка виробляє товари для дому та особистої гігієни. Компанія має заводи в Естонії, Румунії та бренд Alufix в Австрії. У що він вкладає та чого очікує від бізнесу, Здесенко розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast з Володимиром Федоріним»

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«Був ефект курей, які розбіглися», – так описує перші дні повномасштабного вторгнення власник та президент «Біосфери» Андрій Здесенко. Компанія збирала 3000 співробітників «по крихтах» у різних регіонах країни, додає він.

Через війну Здесенко став більш вимогливим та жорстким у веденні бізнесу. «Не треба звертати увагу на слова Трампа щодо України – нам своє робити», – каже він. 

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