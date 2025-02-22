Угода про надра з Україною найближчим часом і без планів їхати в Росію на 9 травня. Головні заяви президента США Трампа

Президент Дональд Трамп визнав, що Росія справді вторглася в Україну і заявив, що Київ незабаром підпише зі США угоду про корисні копалини в рамках зусиль щодо припинення війни, пише «Голос Америки» 22 лютого. Раніше президент США заявив, що Україна «не мала» розпочинати війну три роки тому, що викликало широку хвилю критики на його адресу.

Ключові факти

«Росія напала, але вони не повинні були дозволити їй напасти», — сказав Трамп, додавши, що президент України Володимир Зеленський і тодішній президент США Джо Байден нібито мали вжити заходів, щоб запобігти вторгненню.

Трамп також передбачив, що угода щодо корисних копалин буде досягнута найближчим часом.

«Ми підпишемо угоду, сподіваюся, у найближчі досить короткі терміни», — сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті, коли його запитали про можливу угоду з корисними копалинами України.

Зеленський також повідомив 21 лютого, що українська та американська команди працюють над проєктом угоди. Він додав, що сподівається на «справедливий результат».

Трамп також заявив журналістам, що не поїде до Москви на святкування 80-х роковин перемоги та закінчення Другої Світової війни в Європі. Раніше про можливість візиту американського президента на заходи 9 травня у Москві написали кілька європейських видань. Про те, що приїзд Трампа до Москви поки не планується, також повідомила і російська влада.

Контекст

18 лютого Трамп сказав, що Україна «не мала починати» війну три роки тому, викликавши хвилю критики як усередині країни, так і на міжнародному рівні.

21 лютого, коли його запитали про це в інтервʼю радіостанції Fox News, він визнав, що Росія вторглася до України за наказом Путіна. Водночас президент сСША заявив про відсутність необхідності в участі президента Володимира Зеленського у переговорах щодо припинення війни з Росією. За його словами, Зеленський протягом трьох років «проводив зустрічі» і досі не зміг покласти край війні.