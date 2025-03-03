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Державні – плюс, приватні – мінус. Компанії Ахметова, Пінчука і Новинського третій зменшують видобуток газу. У чому причини і як змінились лідери

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Газовидобувна станція у Львівській області в 2022 році. /Getty Images

Видобуток газу в Україні постраждав від повномасштабного вторгнення, але вже у 2023-му показав ріст за рахунок державних компаній. Фото Getty Images

Лише дві з восьми найбільших приватних газовидобувних компаній України не знизили обсяги видобутку під час повномасштабної війни. Як змінилися позиції лідерів за три роки і чому?

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За три роки війни видобуток природного газу в Україні впав на 3,5%, до 19,1 млрд куб. м. Видобуток приватними компаніями знизився на 32%, до 3,4 млрд куб. м. Натомість державні «Укргазвидобування» та «Укрнафта» наростили видобуток на 6%, за даними галузевого видання ExPro

Найбільше падіння – у відчуженої в Ігоря Коломойського «Укрнафтобуріння» і Smart Energy Вадима Новинського: на 77,3% і 77,7% відповідно. Найбільший приватний видобувник ДТЕК Ріната Ахметова хоч і зберіг лідерство, але скоротив видобуток на чверть.

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