Державні – плюс, приватні – мінус. Компанії Ахметова, Пінчука і Новинського третій зменшують видобуток газу. У чому причини і як змінились лідери

Лише дві з восьми найбільших приватних газовидобувних компаній України не знизили обсяги видобутку під час повномасштабної війни. Як змінилися позиції лідерів за три роки і чому?

За три роки війни видобуток природного газу в Україні впав на 3,5%, до 19,1 млрд куб. м. Видобуток приватними компаніями знизився на 32%, до 3,4 млрд куб. м. Натомість державні «Укргазвидобування» та «Укрнафта» наростили видобуток на 6%, за даними галузевого видання ExPro.

Найбільше падіння – у відчуженої в Ігоря Коломойського «Укрнафтобуріння» і Smart Energy Вадима Новинського: на 77,3% і 77,7% відповідно. Найбільший приватний видобувник ДТЕК Ріната Ахметова хоч і зберіг лідерство, але скоротив видобуток на чверть.