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Государственные – плюс, частные – минус. Компании Ахметова, Пинчука и Новинского третий год сокращают добычу газа. В чем причины и как изменились лидеры

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Газовидобувна станція у Львівській області в 2022 році. /Getty Images

Добыча газа в Украине пострадала от полномасштабного вторжения, но уже в 2023-м показала рост за счет государственных компаний. Фото Getty Images

Только две из восьми самых крупных частных газодобывающих компаний Украины не снизили объемы добычи во время полномасштабной войны. Как изменились позиции лидеров за три года и почему?

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За три года войны добыча природного газа в Украине упала на 3,5%, до 19,1 млрд куб. м. Добыча частными компаниями снизилась на 32%, до 3,4 млрд куб. м. В то же время государственные «Укргаздобыча» и «Укрнафта» нарастили добычу на 6%, по данным отраслевого издания ExPro.

Наибольшее падение – у отчужденной у Игоря Коломойского «Укрнефтебурение» и Smart Energy Вадима Новинского – на 77,3% и 77,7% соответственно. Самый крупный частный добытчик ДТЭК Рината Ахметова хоть и сохранил лидерство, но сократил добычу на четверть.

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