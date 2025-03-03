Государственные – плюс, частные – минус. Компании Ахметова, Пинчука и Новинского третий год сокращают добычу газа. В чем причины и как изменились лидеры

Только две из восьми самых крупных частных газодобывающих компаний Украины не снизили объемы добычи во время полномасштабной войны. Как изменились позиции лидеров за три года и почему?

За три года войны добыча природного газа в Украине упала на 3,5%, до 19,1 млрд куб. м. Добыча частными компаниями снизилась на 32%, до 3,4 млрд куб. м. В то же время государственные «Укргаздобыча» и «Укрнафта» нарастили добычу на 6%, по данным отраслевого издания ExPro.

Наибольшее падение – у отчужденной у Игоря Коломойского «Укрнефтебурение» и Smart Energy Вадима Новинского – на 77,3% и 77,7% соответственно. Самый крупный частный добытчик ДТЭК Рината Ахметова хоть и сохранил лидерство, но сократил добычу на четверть.