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«Дуже хотів в уряд». Керівник «Нафтогазу» Чернишов очолив новостворене Мінʼєдності. Якою він залишає найбільшу компанію країни і чому йде у міністерство, якого майже не існує

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

4 хв читання

Чернишов сам хотів перейти в уряд, але за умови, що отримає посаду віцепремʼєра /Олександр Чекменьов

Чернишов сам хотів перейти в уряд, але за умови, що отримає посаду віцепремʼєра Фото Олександр Чекменьов

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Олексій Чернишов повертається в уряд після дворічної перерви на чолі «Нафтогазу». Чому він вирішив очолити Міністерство єдності, яке навіть не має бюджету, та з чим залишає найбільшу державну компанію країни

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Олексій Чернишов, 47, очолив «Нафтогаз» у листопаді 2022-го після раптового звільнення Юрія Вітренка. До цього Чернишов із березня 2020-го очолював Міністерство розвитку громад і територій. «Головна перевага Чернишова – він неконфліктний і вміє знайти з кожним спільну мову, – пояснював причину призначення у 2022-му співрозмовник Forbes Ukraine в ОП. – У нього гарні стосунки з Єрмаком і Зеленським».

«Нафтогаз» – найбільша державна компанія з виторгом 245 млрд грн і прибутком 23,1 млрд грн у 2023 році. Її «дочки» виробляють понад 70% природного газу та 60% нафти в Україні.

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