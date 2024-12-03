«Очень хотел в правительство». Руководитель «Нафтогаза» Чернышов возглавил новосозданное Минединства. Какой он покидает крупнейшую компанию страны и почему уходит в министерство, которого почти не существует

Алексей Чернышов возвращается в правительство после двухлетнего перерыва во главе «Нафтогаза» . Почему он решил возглавить Министерство единства, у которого даже нет бюджета, и с чем оставляет крупнейшую государственную компанию страны

Алексей Чернышов, 47, возглавил «Нафтогаз» в ноябре 2022-го после внезапного увольнения Юрия Витренко. До этого Чернышов с марта 2020-го возглавлял Министерство развития общин и территорий. «Главное преимущество Чернышова – он неконфликтный и умеет найти с каждым общий язык, – объяснял причину назначения в 2022-м собеседник Forbes Ukraine в ОП. – У него хорошие отношения с Ермаком и Зеленским».

«Нофтогаз» – крупнейшая государственная компания с выручкой 245 млрд грн и прибылью 23,1 млрд грн в 2023 году. Ее «дочки» производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.