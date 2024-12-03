Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Очень хотел в правительство». Руководитель «Нафтогаза» Чернышов возглавил новосозданное Минединства. Какой он покидает крупнейшую компанию страны и почему уходит в министерство, которого почти не существует

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Ира Крицкая /из личного архива
Ира Крицкая
Forbes

4 хв читання

Чернишов сам хотів перейти в уряд, але за умови, що отримає посаду віцепремʼєра /Александр Чекменев

Чернышов сам хотел перейти в правительство, но при условии, что получит должность вице-премьера Фото Александр Чекменев

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:44 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:44

Алексей Чернышов возвращается в правительство после двухлетнего перерыва во главе «Нафтогаза». Почему он решил возглавить Министерство единства, у которого даже нет бюджета, и с чем оставляет крупнейшую государственную компанию страны

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Алексей Чернышов, 47, возглавил «Нафтогаз» в ноябре 2022-го после внезапного увольнения Юрия Витренко. До этого Чернышов с марта 2020-го возглавлял Министерство развития общин и территорий. «Главное преимущество Чернышова – он неконфликтный и умеет найти с каждым общий язык, – объяснял причину назначения в 2022-м собеседник Forbes Ukraine в ОП. – У него хорошие отношения с Ермаком и Зеленским».

«Нофтогаз» – крупнейшая государственная компания с выручкой 245 млрд грн и прибылью 23,1 млрд грн в 2023 году. Ее «дочки» производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине