«Очень хотел в правительство». Руководитель «Нафтогаза» Чернышов возглавил новосозданное Минединства. Какой он покидает крупнейшую компанию страны и почему уходит в министерство, которого почти не существует

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Алексей Чернышов возвращается в правительство после двухлетнего перерыва во главе «Нафтогаза». Почему он решил возглавить Министерство единства, у которого даже нет бюджета, и с чем оставляет крупнейшую государственную компанию страны
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Алексей Чернышов, 47, возглавил «Нафтогаз» в ноябре 2022-го после внезапного увольнения Юрия Витренко. До этого Чернышов с марта 2020-го возглавлял Министерство развития общин и территорий. «Главное преимущество Чернышова – он неконфликтный и умеет найти с каждым общий язык, – объяснял причину назначения в 2022-м собеседник Forbes Ukraine в ОП. – У него хорошие отношения с Ермаком и Зеленским».
«Нофтогаз» – крупнейшая государственная компания с выручкой 245 млрд грн и прибылью 23,1 млрд грн в 2023 году. Ее «дочки» производят более 70% природного газа и 60% нефти в Украине.
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