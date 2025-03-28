Алкогольный лоукост. Сын Евгения Черняка запустил сеть маркетов алкопродукции Brooklyn в Румынии, Узбекистане и Украине. Каковы шансы на успех?

Сын основателя Global Spirits Евгения Черняка развивает новый бизнес – ритейл-сеть Brooklyn почти с сотней магазинов в Румынии, Узбекистане и Украине. Половину ассортимента составляет алкоголь, другую – продукты питания. Какие шансы на успех у нового игрока?

Первый магазин Brooklyn открылся в мае 2023 года в Ташкенте. За год сеть вышла на румынский и украинский рынки, рассказывает ее основатель Иван Черняк, 24. Всего в трех странах работают 93 магазина. В Узбекистане они открываются по франшизе.

Brooklyn – это магазины у дома с акцентом на низкие цены и высокую оборачиваемость, говорит Черняк. После тестового запуска в Запорожье он решил масштабировать бизнес в Украине – последующие открытия запланированы в Днепре и Одессе. Предприниматель – сын основателя Global Spirits Евгения Черняка.