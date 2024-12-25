«Газ – це бізнес Путіна». Колишній СЕО «Нафтогазу» Юрій Вітренко – про те, чому Україна не зупинила транзит російського газу після вторгнення та як перемагати Путіна на перемовинах. Інтервʼю

СЕО «Нафтогазу» у 2021-2022 Юрій Вітренко – один з авторів історичної перемоги України у Стокгольмському арбітражі, за яким Україна відсудила у РФ $4,6 млрд. Але ці гроші ще треба було стягнути. Як вдалось переконати Путіна виконати рішення Стокгольмського арбітражу під час Нормандської зустрічі у 2019-му, чому РФ не хотіла продовжувати транзит через Україну, та чи потрібен транзит зараз?
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Інтервʼю з Юрієм Вітренко скорочено та відредаговано для ясності. Це частина великої історії про транзит російського газу через Україну, яка буде опублікована у 33 номері журналу Forbes Ukraine.
Чому Україна досі не зупинила транзит і чим він важливий для РФ
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