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«Газ – це бізнес Путіна». Колишній СЕО «Нафтогазу» Юрій Вітренко – про те, чому Україна не зупинила транзит російського газу після вторгнення та як перемагати Путіна на перемовинах. Інтервʼю

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

6 хв читання

СЕО «Нафтогазу» у 2021-2022 Юрій Вітренко /Антон Забєльський для Forbes Україна

СЕО «Нафтогазу» у 2021-2022 Юрій Вітренко: «Путін - суперпрагматична, на межі або за межею цинізму, людина» Фото Антон Забєльський для Forbes Україна

СЕО «Нафтогазу» у 2021-2022 Юрій Вітренко – один з авторів історичної перемоги України у Стокгольмському арбітражі, за яким Україна відсудила у РФ $4,6 млрд. Але ці гроші ще треба було стягнути. Як вдалось переконати Путіна виконати рішення Стокгольмського арбітражу під час Нормандської зустрічі у 2019-му, чому РФ не хотіла продовжувати транзит через Україну, та чи потрібен транзит зараз?

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Інтервʼю з Юрієм Вітренко скорочено та відредаговано для ясності. Це частина великої історії про транзит російського газу через Україну, яка буде опублікована у 33 номері журналу Forbes Ukraine. 

Чому Україна досі не зупинила транзит і чим він важливий для РФ

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