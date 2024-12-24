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Курка для котів і собак. МХП інвестує €40 млн у завод з виробництва корму для домашніх тварин у Хорватії. Чи вдасться завоювати український ринок

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Власник МХП Юрій Косюк /Олександр Роженюк/надано МХП

Власник МХП Юрій Косюк Фото Олександр Роженюк/надано МХП

Компанія МХП Юрія Косюка запускає новий напрям – виробництво вологого корму для домашніх улюбленців. Новий завод МХП у Хорватії почне виробляти їжу для тварин у кінці 2025 року. Чим найбільшого виробника курятини зацікавив новий ринок

МХП розширює бізнес. «Працюємо над угодами загальною вартістю понад $200 млн», – розповів Forbes Ukraine у липні 2024-го заступник голови правління з інвестиційної діяльності МХП Дмитро Зозуля. 

Однією з них виявилася купівля заводу поблизу Загреба. Умови угоди в МХП не розголошують. Поруч із підприємством вже працюють потужності Perutnina Ptuj, дочірньої компанії МХП – вони забезпечуватимуть сировину для переробки новому Pet Food заводу, розповідають у пресслужбі МХП. Компанія не розкриває назву та попереднього власника підприємства.

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