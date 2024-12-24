Курица для кошек и собак. МХП инвестирует €40 млн в завод по производству корма для домашних животных в Хорватии. Удастся ли завоевать украинский рынок

Компания МХП Юрия Косюка запускает новое направление – производство влажного корма для домашних питомцев. Новый завод МХП в Хорватии начнет производить еду для животных в конце 2025 года. Чем крупнейшего производителя курятины заинтересовал новый рынок

МХП расширяет бизнес. «Работаем над сделками общей стоимостью свыше $200 млн», – рассказал Forbes Ukraine в июле 2024-го заместитель главы правления по инвестиционной деятельности МХП Дмитрий Зозуля.

Одной из них оказалась покупка завода вблизи Загреба. Условия соглашения в МХП не разглашают. Рядом с предприятием уже работают мощности Perutnina Ptuj, дочерней компании МХП – они будут обеспечивать сырье для переработки новому Pet Food заводу, рассказывают в пресс-службе МХП.