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«Мати ресурси – недостатньо, щоб залучити інвестиції». За яких умов іноземні компанії інвестуватимуть в українські надра? Перше інтервʼю з головою наглядової ради «Укрнафти» Дунканом Найтінгейлом

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

голова наглядової ради «Укрнафти» Дункан Найтінгейл /надано пресслужбою

голова наглядової ради «Укрнафти» Дункан Найтінгейл Фото надано пресслужбою

Відчужена в Ігоря Коломойського найбільша нафтова компанія країни «Укрнафта» може стати вагомим гравцем на енергетичному ринку ЄС, а Україна – залучити провідні західні компанії у розробку власних надр, впевнений Дункан Найтінгейл, 64. У бліц-інтервʼю Forbes Ukraine він розповідає, що для цього потрібно

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Корпоративна реформа в Україні перебуває під тиском. З вересня відбулися зміни СЕО державних «Укренерго» і «Укрзалізниці». Попри наявність у цих компаніях наглядових рад, вони мали ознаку політичних. Наглядова рада державного «Енергоатому», оператора українських АЕС, який регулярно потрапляє у корупційні скандали, не може розпочати роботу пʼятий місяць після обрання.

Чому голова НР «Укрнафти» Дункан Найтінгейл впевнений, що зможе уникнути тиску з боку держави і яким бачить місце України на енергетичній мапі Європи?

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