Forbes Digital подписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Иметь ресурсы – недостаточно, чтобы привлечь инвестиции». При каких условиях иностранные компании будут инвестировать в украинские недра? Первое интервью с главой наблюдательного совета «Укрнафты» Дунканом Найтингейлом

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

голова наглядової ради «Укрнафти» Дункан Найтінгейл /предоставлено пресс-службой

глава наблюдательного совета «Укрнафты» Дункан Найтингейл Фото предоставлено пресс-службой

Отчужденная у Игоря Коломойского крупнейшая нефтяная компания страны «Укрнафта» может стать весомым игроком на энергетическом рынке ЕС, а Украина – привлечь ведущие западные компании в разработку собственных недр, уверен Дункан Найтингейл, 64. В блиц-интервью Forbes Ukraine он рассказывает, что для этого нужно

Новий номер Forbes Ukraine: 202 найбільші приватні компанії та 303 ефективних СЕО. Оформлюйте передзамовлення та будьте першими, хто отримає два журнали за ціною одного! 

Корпоративная реформа в Украине находится под давлением. С сентября произошли изменения СЕО государственных «Укрэнерго» и «Укрзализныци». Несмотря на наличие в этих компаниях наблюдательных советов, они имели признак политических. Наблюдательный совет государственного «Энергоатома», регулярно попадающего в коррупционные скандалы оператора украинских АЭС, не может начать работу пятый месяц после избрания.

Почему глава НС «Укрнафты» Дункан Найтингейл уверен, что сможет избежать давления со стороны государства и видит место Украины на энергетической карте Европы?

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA
В новому журналі Forbes Ukraine: список 30 до 30 та унікальний проєкт «Дорослішання» спільно з UMCA

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине