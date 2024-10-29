«Иметь ресурсы – недостаточно, чтобы привлечь инвестиции». При каких условиях иностранные компании будут инвестировать в украинские недра? Первое интервью с главой наблюдательного совета «Укрнафты» Дунканом Найтингейлом

Отчужденная у Игоря Коломойского крупнейшая нефтяная компания страны «Укрнафта» может стать весомым игроком на энергетическом рынке ЕС, а Украина – привлечь ведущие западные компании в разработку собственных недр, уверен Дункан Найтингейл, 64. В блиц-интервью Forbes Ukraine он рассказывает, что для этого нужно

Корпоративная реформа в Украине находится под давлением. С сентября произошли изменения СЕО государственных «Укрэнерго» и «Укрзализныци». Несмотря на наличие в этих компаниях наблюдательных советов, они имели признак политических. Наблюдательный совет государственного «Энергоатома», регулярно попадающего в коррупционные скандалы оператора украинских АЭС, не может начать работу пятый месяц после избрания.

Почему глава НС «Укрнафты» Дункан Найтингейл уверен, что сможет избежать давления со стороны государства и видит место Украины на энергетической карте Европы?